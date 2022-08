Carlos Tevez vuelve a la Bombonera: sus números como entrenador de Rosario Central

La fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) contará con un condimento más que especial: Carlos Tevez regresará a La Bombonera, aunque esta vez no será como jugador, sino como DT y, en el banco de suplentes del equipo rival del xeneize: Rosario Central. El Canalla visitará a Boca, en un duelo de equipos necesitados, que buscan estabilizar rendimientos con el objetivo de adelantar puestos en la tabla de posiciones. El partido será este miércoles desde las 21.30. Se podrá seguir por TNT Sports y la terna arbitral estará integrada por: Pablo Echavarría (árbitro), Cristian Navarro (árbitro asistente 1) y Pablo Acevedo (árbitro asistente 2). Andrés Gariano será el cuarto árbitro, mientras que Ariel Penel y Diego Romero estarán en el VAR.

En medio de una crisis deportiva e institucional en el mundo Boca, más caliente que nunca, la recepción de los hinchas en la visita del Apache a La Bombonera, por primera vez desde que es entrenador, es un dato no menor para la dirigencia. Por un lado porque no se descarta una eventual candidatura política de Carlitos en el futuro y por el otro, porque su alejamiento del club que lo vio nacer no estuvo a la altura del símbolo que fue.

Tanto Boca como Rosario Central necesitan la victoria debido a su andar irregular. El xeneize viene de igualar 0-0 con Racing en condición de visitante, en un partido plagado de polémicas, no sólo porque no le dieron un penal clarísimo sino también porque hubo trompadas entre dos referentes del plantel en pleno vestuario, lo que aumentó la crisis interna. El Canalla, por su parte, derrotó 3-1 a Barracas Central en condición de visitante a pesar de jugar con un futbolista menos durante todo el complemento debido a la expulsión de Mateo Tanlongo, pero su andar es irregular.

Tevez disputó su último partido como jugador en La Bombonera en 2021, por la LPF ante River Marcelo Manera - LA NACION

El momento de Boca Juniors

El xeneize enfrenta una crisis interna, tanto deportiva como institucional. A la inestabilidad de los resultados se le suman conflictos puertas adentro que no dejan de agravar la situación. El último fue la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del clásico ante Racing, donde hubo golpes que quedaron a la vista de todos durante la salida de los jugadores para disputar el complemento, cuando la TV enfocó el rostro del peruano (fuerte moretón en el pómulo izquierdo) y del ‘Pipa’ (marcas en su cuello y en su oreja izquierda, y algo de sangre en su boca). Fue tan intensa la pelea que ambos debieron ser separados por sus propios compañeros y por los agentes de seguridad ubicados en el túnel de acceso a los vestuarios. Analizan separarlos del plantel.

El equipo de la Ribera se ubica 11°, con 19 puntos de 39 posibles, producto de seis triunfos, seis derrotas y un empate. Además, se mantiene entre los planteles con diferencia de gol negativa (-2).

Boca empató su primer partido en la LPF 2022 este fin de semana, ante Racing, por la fecha 13 Marcelo Endelli - Getty Images South America

El momento de Rosario Central

La Academia rosarina atraviesa un momento complicado. El Apache todavía no logra implementar la filosofía ni la idea futbolística que pretende para el club. Su proyecto se basa principalmente en la inclusión de juveniles, utilizando un método de trabajo similar al que se aplica en Europa, con entrenamientos de dobles turnos. Sin embargo, los resultados hablan por sí solos, por lo que el ex delantero de la selección argentina deberá ganar partidos si quiere mantenerse en el puesto.

El Canalla aparece en el 17° lugar de la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 17 unidades gracias a cinco partidos ganados, dos empatados y seis perdidos.

Rosario Central volvió a la victoria en la última fecha luego de tres derrotas consecutivas TŽlam

Los números de Tevez como DT de Central

Será el décimo primer partido del Apache como director técnico y el segundo ante uno de los denominados ‘cinco grandes’ (el anterior fue un 0-0 ante Independiente).

y el segundo ante uno de los denominados ‘cinco grandes’ (el anterior fue un 0-0 ante Independiente). Acumula cuatro encuentros ganados, dos empatados y cuatro perdidos .

. Su equipo, con él al mando, anotó 13 goles y recibió 15.

El triunfo más importante hasta la fecha fue en el clásico ante Newell’s (1 a 0) en Arroyito.