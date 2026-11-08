Celta de Vigo empató 0-0 con Levante, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Estadio Abanca-Balaídos, con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias. Fue un enfrentamiento intenso por la jornada 12 de la Liga de España, donde tanto Celta de Vigo como Levante no lograron romper la paridad inicial a pesar de las intenciones ofensivas exhibidas por ambos conjuntos.

Análisis táctico y cambios estratégicos

Ambos directores técnicos plantearon esquemas diferentes: el Celta de Vigo optó por un 3-4-3, mientras que el Levante se estructuró con un 4-2-3-1. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes desde el banco para intentar desequilibrar el marcador. En el Celta de Vigo, el ingreso de hombres como Hugo Álvarez, Williot Swedberg e Iago Aspas -que dejó su lugar a Hugo González- no alcanzó para romper el cero. Por su parte, el Levante también movió sus piezas con el ingreso de Adrián de la Fuente, Iván Romero y Oriol Rey tras el descanso, además de la entrada de Víctor García y Marc Santos para refrescar el ataque.

Disciplina táctica y tarjetas

El rigor del partido quedó reflejado en las amonestaciones repartidas durante los 90 minutos. Por el lado del Levante, fueron amonestados Dani Requena a los 31 minutos y Adrián de la Fuente a los 62 minutos. En el conjunto local, Javi Galán recibió la tarjeta amarilla sobre el final del encuentro, a los 87 minutos, tras una infracción cerca del área propia.

Dominio estadístico

Las cifras del encuentro evidencian la superioridad en el control de balón del Celta de Vigo, que registró un 58,7% de posesión frente al 41,3% del Levante. El equipo local fue claramente más ambicioso en la búsqueda del gol, contabilizando 23 tiros totales, de los cuales 8 fueron a portería, además de generar 6 corners. En contraste, el Levante se mostró más replegado, con 6 remates totales y apenas 1 corner a su favor, logrando sostener el empate sin goles hasta el pitazo final del árbitro.

Celta de Vigo y Levante empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 13 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Levante tiene 11 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Levante en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.