Newman bicampeón. La fiesta completa de la final del Top 14 de la URBA

Por segundo año consecutivo, Newman se consagró campeón del Top 14 de la URBA. Esta vez lo hizo por apenas un punto en un partido parejísimo y dramático, siempre rodeado de las coloridas tribunas y, por supuesto, espacios para disfrutar de la previa y el post como el Beer Garden de Stella Artois, donde los hinchas pudieron probar la nueva variedad de Stella Artois Pure Gold con menos calorías y todo el sabor de siempre.

Newman se consagró bicampeón del Top 14 de la URBA y festejó a lo grande.

Desde bien temprano, las calles de San Isidro se llenaron de color: el clásico bordó de “los Cardenales” y el celeste y amarillo de los de Don Torcuato. Todos mezclados en las afueras del Club Atlético San Isidro, pero prolijamente separados en las dos tribunas donde se ubican las hinchadas.

En una final muy pareja y disputada, Newman se impuso a Hindú por 33 a 32.

A la hora señalada, apenas pasadas las cinco de la tarde, comenzó la gran final. Y aunque Newman empezó arriba con un penal, Hindú fue el dueño del primer impacto de la tarde: un fabuloso try de Nicolás Amaya tras una larga posesión de su equipo. A partir de ahí Newman lo dio vuelta para irse 20-17 al término del primer tiempo.

El rugby local con toda su pasión y su color.

La segunda parte fue más dramática aún, con ambos equipos convirtiendo alternadamente e intercambiando la ventaja en el marcador. El partido se hizo tenso y se definiría por quien se equivocaba menos. Y ese fue Newman, porque cerca del final Hindú malogró una conversión y un penal. Así, los cardenales se consagraron justos campeones con una diferencia mínima: 33-32.

Marcos Moneta le entrega el premio Stella Artois Pure Gold Player a Benjamín Lanfranco.

Y entonces, si, con el sol ya escondido definitivamente, la clásica invasión del campo del público al grito de “bicampeones” hizo imposible distinguir a los jugadores de los hinchas. Entre tanta algarabía, el Puma Seven Marcos Moneta le entregó a Benjamín Lanfranco el premio Stella Artois Pure Gold Player, un enorme chalice que destaca la performance del jugador.

El Beer Garden de Stella Artois fue el punto de reunión elegido por los hinchas en la previa de la gran final.

Luego vinieron las medallas, la coronación y, para muchos, seguir disfrutando de la gran fiesta del rugby local, como los jugadores que brindaron con Stella 0.0.

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