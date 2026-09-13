Celta de Vigo empató 1-1 con Málaga, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 09.00 en el Estadio Abanca-Balaídos, bajo el arbitraje de Carlos Muñiz Muñoz. En un enfrentamiento reñido, el Celta de Vigo y el Málaga igualaron 1-1. A los 41 minutos, Ferran Jutglà abrió el marcador para el conjunto local tras una asistencia de Hugo González. Sin embargo, en la etapa complementaria, a los 83 minutos, Adrián Niño selló la igualdad definitiva para el equipo visitante aprovechando una habilitación de Pablo Martínez.

Desarrollo táctico y cambios

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, con el Celta de Vigo planteando un 3-4-3 frente al 4-1-4-1 del Málaga. El juego físico estuvo presente desde temprano, evidenciado en las tarjetas amarillas recibidas por Einar Galilea para la visita y Yoel Lago para los locales en la primera mitad. Ante la necesidad de modificar el rumbo, ambos bancos movieron sus piezas: a los 62 minutos, el Celta de Vigo renovó su ataque con el ingreso de Williot Swedberg por Hugo González, mientras que el Málaga buscó mayor frescura con la entrada de Adrián Niño, quien terminaría siendo clave, por Izan Merino a los 67 minutos.

Estadísticas del encuentro

El partido mostró una paridad en el control de la pelota, donde el Málaga registró una posesión del 54,2% frente al 45,8% del Celta de Vigo. A pesar de tener menos tiempo el balón, el equipo local fue más incisivo al momento de atacar, acumulando 17 disparos en total, de los cuales 5 fueron a portería. Por su parte, el conjunto visitante logró rematar en 12 ocasiones, pero solo 2 tuvieron destino de arco. En cuanto a la generación de jugadas de peligro desde la esquina, la visita dominó con 5 corners contra apenas 1 del dueño de casa.

Síntesis y contexto

El empate deja sensaciones encontradas en un duelo donde el Celta de Vigo intentó imponer condiciones en su estadio, pero no pudo sostener la ventaja lograda antes del descanso. El Málaga, mediante la efectividad de sus cambios, logró rescatar una unidad importante en condición de visitante. La jornada 5 de la Liga de España continúa dejando un panorama abierto en la tabla de posiciones, donde este reparto de puntos obliga a ambos planteles a ajustar detalles de cara a sus próximos compromisos en el campeonato.

Celta de Vigo y Málaga empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español. Para Celta de Vigo el gol fue marcado por {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '83', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p445998', 'assist_player_name': 'Pablo, Martínez'}, mientras que para Málaga el gol fue anotado por {'player_id': 'p464575', 'player_name': 'Ferran, Jutglà', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p492900', 'assist_player_name': 'Hugo, González'}.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 4 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Málaga tiene 3 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Málaga en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.