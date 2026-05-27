Cerro Porteño - Sporting Cristal: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Sporting Cristal se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio ueno La Nueva Olla, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cerro Porteño viene de ganar ante Palmeiras por 1-0 mientras que Sporting Cristal llega de perder ante Junior por 3-2.

Todo lo que hay que saber

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cerro Porteño y Sporting Cristal en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Cerro Porteño, Palmeiras, Sporting Cristal, Junior.