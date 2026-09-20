Charlotte FC venció 2-1 a D.C. United, por la MLS

En un encuentro disputado el 19 de septiembre de 2026 a las 20.30, Charlotte FC superó a D.C. United por 2-1 en el Audi Field. El partido, correspondiente a la jornada 27 de la MLS, contó con el arbitraje de Armando Villarreal. A los 22 minutos, Ashley Westwood marcó el primer gol para la visita. Ya en la segunda mitad, a los 47 minutos, Lucas Bartlett igualó para el local tras asistencia de Keisuke Kurokawa, pero finalmente Allan Saint-Maximin sentenció el triunfo a los 71 minutos, nuevamente con asistencia de Westwood.

Desarrollo táctico y juego

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: D.C. United apostó por un 4-3-3, mientras que Charlotte FC se organizó con un 4-2-3-1. El compromiso también estuvo marcado por la disciplina táctica y las amonestaciones, destacando las tarjetas amarillas recibidas por João Gabriel Martins Peglow y Andre Dozzell en el local, y las de David Schnegg y Ashley Westwood en la visita. Los entrenadores buscaron variantes desde el banco: D.C. United realizó cambios con Nathan Ordaz, Matti Peltola y Nikola Markovic, mientras que Charlotte FC refrescó sus líneas con el ingreso de futbolistas como Rodolfo Aloko, Harry Toffolo, Archie Goodwin, Morrison Agyemang y Luca de la Torre.

Estadísticas del encuentro

El dominio del balón estuvo del lado de Charlotte FC, que registró una posesión del 55,5% frente al 44,5% de D.C. United. A pesar de la derrota, el conjunto local demostró una alta vocación ofensiva al intentar 30 tiros en total, con 10 disparos a puerta, comparado con los 10 intentos totales y 7 remates al arco de la visita. En cuanto a la pelota parada, D.C. United generó 4 tiros de esquina, mientras que Charlotte FC obtuvo 3.

Análisis final

La victoria de Charlotte FC por 2-1 consolida su actuación en esta jornada 27 de la MLS. El equipo visitante supo aprovechar las asistencias clave de Ashley Westwood para llevarse los tres puntos del Audi Field, neutralizando el intento de reacción de D.C. United. A pesar de la superioridad numérica en disparos del equipo local, la eficacia de Charlotte FC resultó determinante para definir el marcador final y cerrar un duelo intenso en suelo estadounidense.