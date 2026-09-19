En qué canal pasan River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este sábado, desde las 19, River y Huracán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle por 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante por los goles de Tobías Andrada y Thiago Almada (Cléver Ferreira empató transitoriamente para el Decano), se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que otros cuatro equipos: Belgrano, el conjunto tucumano y, justamente, Huracán. En diferencia de goles, el único que lo supera es el Pirata (+3 contra +2).

Con Leonardo Ponzio como DT tras la salida de Coudet, River mejoró el nivel y comenzó a ganar ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Globo, por su parte, está noveno y en la última jornada derrotó a Racing por 2 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con tantos de Facundo Waller y Jordy Caicedo (Ulises Ortegoza puso el 1 a 1 parcial para la Academia). Con dicho triunfo cortó una racha de tres empates consecutivos y escaló en la clasificación general para acercarse a la zona de acceso a los octavos de final.

River vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.54 contra los 7.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.78.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro frente a Huracán Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones