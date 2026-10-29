Charlotte FC venció 4-0 a CF Montréal, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Bank of America Stadium, con el arbitraje de Ricardo Fierro. En una demostración de contundencia, Charlotte FC goleó a CF Montréal por 4-0, marcando un ritmo arrollador desde el inicio. A los 7 minutos, Idan Toklomati marcó el primer gol tras asistencia de Allan Saint-Maximin.

En cuanto a las propuestas tácticas, Charlotte FC se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que CF Montréal optó por un 4-3-3. El trámite se definió en el complemento con el ingreso clave de Liel Abada a los 65 minutos por Rodolfo Aloko, quien terminó siendo la figura excluyente.

A los 67 minutos, Liel Abada marcó el segundo gol tras asistencia de Djibril Diani .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 79 minutos, Liel Abada marcó el tercer gol tras asistencia de Idan Toklomati .

marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 83 minutos, Liel Abada marcó el cuarto gol tras asistencia de Pep Biel.

El dominio de Charlotte FC se tradujo en efectividad frente al arco, a pesar de que CF Montréal registró una posesión del 53,1% frente al 46,9% de los locales. El equipo ganador fue mucho más incisivo al generar 13 tiros totales contra 10 del rival, logrando una notable puntería con 7 remates a portería.

El encuentro también se vio marcado por la disciplina táctica y las infracciones, derivando en tarjetas amarillas para Efraín Morales, Dani Pereira y Fabian Herbers, todos integrantes de CF Montréal. Con este resultado en la jornada 33, Charlotte FC reafirma su buen momento en la temporada, mientras que el conjunto visitante deberá ajustar piezas tras la contundente caída.