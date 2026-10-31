Charlotte FC venció 4-0 a Orlando City SC, por la MLS

El encuentro se disputó el 31 de octubre del 2026 a las 14.00 en el Bank of America Stadium, con el arbitraje de Victor Manuel Rivas. Charlotte FC logró una contundente victoria ante Orlando City SC en el marco de la jornada 34 de la MLS.

El trámite del partido quedó definido por la eficacia ofensiva de los locales, que saltaron al campo con un esquema 4-2-3-1 frente al 4-4-2 planteado por la visita. Los goles del encuentro fueron los siguientes:

A los 6 minutos, Henry Kessler marcó el 1 gol tras asistencia de Ashley Westwood .

marcó el 1 gol tras asistencia de . A los 49 minutos, Allan Saint-Maximin marcó el 2 gol tras asistencia de Harry Toffolo .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 84 minutos, Abdoulaye Doucouré marcó el 3 gol.

marcó el 3 gol. A los 94 minutos, Rodolfo Aloko marcó el 4 gol tras asistencia de Tyger Smalls.

A lo largo del desarrollo, las sustituciones marcaron el pulso del cierre del partido. A los 75 minutos, Charlotte FC realizó un movimiento forzado por lesión: ingresó Rodolfo Aloko por Liel Abada. Poco después, a los 81 minutos, también por lesión, el técnico hizo ingresar a Tyger Smalls por Idan Toklomati, mientras que Abdoulaye Doucouré entró por Djibril Diani. En el aspecto disciplinario, Allan Saint-Maximin fue expulsado a los 88 minutos por lenguaje abusivo.

En cuanto a las estadísticas, Orlando City SC dominó la posesión con un 55,6% frente al 44,4% de Charlotte FC, aunque la efectividad estuvo del lado del conjunto local. Charlotte FC realizó 16 disparos totales con 6 a puerta, mientras que Orlando City SC ejecutó 15 remates, exigiendo en 8 oportunidades al portero rival. Ambos equipos finalizaron con 4 tiros de esquina cada uno.