Chicago Fire FC venció 1-0 a Charlotte FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Bank of America Stadium, con el arbitraje de Chris Penso. En el marco de la jornada 28 de la MLS, Chicago Fire FC logró llevarse una victoria ajustada por 1-0 frente a Charlotte FC en condición de visitante.

El desarrollo del encuentro

El único tanto del partido llegó a los 58 minutos, cuando Luca de la Torre marcó en propia puerta, otorgándole la ventaja definitiva a Chicago Fire FC. El trámite estuvo marcado por la fricción y las amonestaciones: por parte del local, recibieron amarillas Djibril Diani, Allan Saint-Maximin, Pep Biel y Ashley Westwood. Además, Tim Ream vio la doble amonestación y fue expulsado a los 97 minutos. En la visita, Sergio Oregel Jr. y Dawid Poreba fueron amonestados.

Cambios tácticos

Ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el marcador. En el local, Archie Goodwin se retiró lesionado a los 49 minutos, dejando su lugar a Tyger Smalls. Posteriormente, el cuerpo técnico de Charlotte FC realizó más modificaciones con el ingreso de David Schnegg, Brandt Bronico, Nathan Byrne y Nathan Richmond. Por el lado de Chicago Fire FC, a los 75 minutos ingresaron Mauricio Pineda y Andrew Gutman, seguidos por las entradas de Dawid Poreba y Sam Rogers a diez minutos del final.

Cierre de la jornada

El triunfo permite a Chicago Fire FC sumar tres puntos fundamentales en una etapa avanzada de la fase regular de la MLS. A pesar del dominio territorial y la intensidad planteada por Charlotte FC, el conjunto local no pudo capitalizar sus ocasiones ni sobreponerse al infortunio del autogol inicial, culminando el partido con diez jugadores tras la tarjeta roja a Tim Ream.