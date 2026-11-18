El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Estadio Monumental David Arellano, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En una jornada marcada por la paridad, Chile y Colombia no lograron romper el cero a lo largo de los 90 minutos de juego en este amistoso internacional.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas: Chile se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Colombia optó por un 4-3-3. El encuentro estuvo marcado por las interrupciones y una alta carga disciplinaria, con numerosas tarjetas amarillas repartidas entre ambos bandos, destacándose las amonestaciones de César Pérez, Gabriel Suazo y Darío Osorio para el conjunto local, y las de Camilo Mena, Jefferson Lerma, Luis Suárez y Jhon Lucumí para la visita. Las lesiones obligaron a realizar modificaciones tempranas, como el ingreso de Jhon Lucumí por Davinson Sánchez y de Juan Rengifo por Gustavo Puerta antes del descanso.

Análisis estadístico

El dominio del balón fue ligeramente superior para Colombia, que registró un 56,6% de posesión frente al 43,4% de Chile. A pesar de la tenencia, el partido fue cerrado y con pocas ocasiones claras de gol. La visita fue más incisiva al arco rival, acumulando 12 tiros totales con 4 a puerta, comparado con los 10 remates y apenas 2 intentos directos a portería del conjunto chileno.

Detalles finales

La intensidad en la disputa se reflejó también en la cantidad de tiros de esquina, donde Colombia mostró mayor insistencia con 8 corners contra los 4 que ejecutó Chile. El constante movimiento de los bancos de suplentes, con nombres como Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez por el lado local, o Daniel Mosquera y Óscar Cortés por el visitante, buscó refrescar las ideas ofensivas, pero la falta de precisión en los metros finales selló el 0-0 definitivo en el marcador.