Desde hace un tiempo, en el mundo del tenis, los doblistas masculinos y la ATP -la entidad que administra el circuito profesional- están en un conflicto público. La ATP no sólo propuso reducir los premios económicos, sino también los cuadros de los torneos. Ello generó fuertes reacciones de los jugadores. En estas horas, durante el certamen de Maestros, en Turín, los líderes del ranking, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, fueron galardonados, pero decepcionados por la ausencia del presidente de la entidad, el italiano Andrea Gaudenzi, no se quedaron callados...

“Ha sido una trayectoria increíble. Turín es un lugar muy especial para nosotros; jugamos un torneo Challenger justo al otro lado de la calle cuando estábamos en los puestos 60 y 40 del mundo hace un par de años. Jamás habría imaginado que estaríamos en la posición en la que nos encontramos ahora”, comenzó diciendo Patten, durante la entrega del trofeo como números 1 del mundo de fin de año.

Harri Heliovaara y Henry Patten, los número 1 de dobles, compitiendo en el ATP Finals, en Turín Luca Bruno - AP

Y prosiguió, sin acidez y contundencia: “Para nosotros es algo muy importante. Es una verdadera lástima que el presidente de la ATP y el director ejecutivo de la ATP [Eno Polo] no piensen lo mismo”. Y amplió, sin guardarse nada, ante la aprobación con los gestos de los integrantes de sus equipos: “Hubiera sido estupendo tenerlos hoy en la cancha con nosotros, pero aquí estamos solos. Hemos trabajado muchísimo y les agradecemos a todos que lo valoren”.

Patten, Heliovaara y el resto de los doblistas entienden que el organismo rector del tenis masculino no está interesado en esa especialidad. Patten no disimuló el enojo que existe en su contundente discurso: la ausencia de Gaudenzi y Polo puso de manifiesto lo que los jugadores consideran una falta de respeto.

La crítica hacia Gaudenzi y el CEO de la ATP

Number 1 trophy ceremony and the CEO can’t even be on court!!! That’s pretty bad from the ATP !!!

Well say Henry and Harri and well deserved number 1 team 2026 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/hpzc76uLgx — Santiago Gonzalez (@gonzalezsanty) November 16, 2026

En julio pasado, la ATP propuso reducir a la mitad los cuadros de dobles en sus Masters 1000 más importantes, dejándolos en 16 parejas. Mientras que los torneos de menor categoría se reducirían a ocho parejas. Esto supondría que el porcentaje de premios destinado a las competencias de dobles se reduciría del 20% al 10%, y la diferencia se redistribuiría entre los singlistas. Los planes de la ATP provocaron un fuerte malestar de los doblistas, quienes creen que los cambios “drásticos” podrían acabar con el formato.

El presidente de ATP. Andrea Gaudenzi, viendo la final del Argentina Open 2026 Sergio Llamera

La ATP de defiende afirmando que quiere crear “un modelo a largo plazo más sostenible” para el circuito masculino e insiste en que desea “mantener el importante papel” de los dobles. El consejo directivo del circuito, compuesto por el presidente Gaudenzi, cuatro representantes de los torneos y cuatro representantes de los jugadores, votará sobre los planes futuros esta semana en Turín. Esta decisión marcará el futuro del dobles masculino, así como las carreras y las vidas de sus jugadores.