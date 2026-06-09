Chile venció por 2-1 a Congo RD, en un amistoso internacional 2026

En un encuentro disputado el 9 de junio de 2026 a las 13.04 en el Stade de la Source, la selección de Chile logró una trabajada victoria ante Congo RD. El compromiso fue dirigido por el árbitro Mehrez Melki.

Acciones del partido

El marcador se abrió recién en la segunda mitad. A los 51 minutos, Darío Osorio marcó el primer gol tras asistencia de Gonzalo Tapia. Más tarde, a los 86 minutos, Matías Sepúlveda amplió la ventaja para Chile. Finalmente, a los 88 minutos, Joris Kayembe descontó para Congo RD tras una asistencia de Brian Cipenga. En cuanto a la táctica, los equipos presentaron esquemas distintos: Congo RD se plantó con un 4-5-1, mientras que Chile optó por un 4-2-3-1.

Cambios y disciplina

El desarrollo del juego estuvo marcado por la alta rotación de jugadores. A los 65 minutos, Chile debió realizar una variante obligada por lesión: ingresó Maximiliano Gutiérrez por Darío Osorio. En el apartado disciplinario, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Darío Osorio, Lucas Cepeda y Guillermo Maripán por el lado chileno, mientras que en el elenco local fue amonestado Cédric Bakambu.

Análisis estadístico

El partido fue sumamente equilibrado en cuanto a la tenencia de la pelota, con una posesión del 50,2% para Congo RD y un 49,8% para Chile. Pese a la mayor iniciativa del local, que registró 10 tiros contra 7 de la visita y 7 corners frente a los 2 de los chilenos, el equipo dirigido tácticamente logró capitalizar mejor sus llegadas para llevarse el triunfo por 2-1.