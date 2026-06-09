China empató 0-0 con Tailandia en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 9 de junio de 2026 a las 08.35 en el Jinhua Sports Centre, con el arbitraje de Hyung-Jin Ko, en un duelo donde ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador.

Despliegue táctico y alternativas

Desde el plano estratégico, China saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, intentando dominar la posesión, mientras que Tailandia optó por un conservador 5-3-2. La intensidad del juego se vio reflejada en la fricción, con amonestaciones clave para Kritsada, Kaman en la visita durante la primera mitad y Yuning, Zhang en el local sobre el cierre del complemento. Las variantes no tardaron en llegar: a los 26 minutos, Tailandia movió el banco por lesión al ingresar Seksan, Ratree por Thitiphan, Puangjan, mientras que el entrenador chino realizó una batería de cambios tácticos en la segunda parte, destacándose el ingreso de Lei, Wu a los 86 minutos para intentar desequilibrar.

Análisis estadístico

A pesar de la superioridad en el dominio territorial y las intenciones ofensivas, China no pudo traducir su superioridad en goles. Las estadísticas finales marcaron una diferencia notable en el volumen de juego:

Posesión: 66,4% para China frente a un 33,6% de Tailandia .

para frente a un de . Tiros totales: 24 disparos del local contra apenas 3 de la visita.

disparos del local contra apenas de la visita. Tiros a puerta: 6 de China.

El control del balón, insuficiente

El conjunto local dominó las acciones de ataque, acumulando 11 corners contra solo 1 de Tailandia, pero la solidez defensiva del equipo visitante y la falta de puntería en los metros finales sellaron el 0-0 definitivo. El resultado refleja un encuentro donde la ambición de China chocó constantemente contra el planteo ordenado de Tailandia, que logró rescatar un empate valioso en condición de visitante.