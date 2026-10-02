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Chipre venció 2-0 a Armenia, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Chipre se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Chipre venció 2-0 a Armenia, por la Liga de Naciones
Chipre venció 2-0 a Armenia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 a las 13.00 en el GSP Stadium, con el arbitraje de Mohammed Al Emara. En un partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, Chipre logró una victoria sólida frente a Armenia por 2-0. A los 19 minutos, Leonidas Konomis abrió el marcador para los locales, mientras que a los 31 minutos, Andronikos Kakoullis amplió la ventaja tras una asistencia de Ioannis Pittas.

Desarrollo y disciplina táctica

El esquema elegido por ambos equipos marcó el ritmo del juego, con Chipre apostando por un 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 de Armenia. La intensidad se mantuvo alta durante todo el compromiso, lo que derivó en amonestaciones tempranas para los jugadores armenios Edgar Sevikyan y Artem Bandikyan. En la segunda mitad, el panorama se complicó para el conjunto local tras la expulsión directa de Kostas Pileas por una falta grave a los 51 minutos, lo que obligó a una reestructuración defensiva mediante constantes sustituciones tácticas ejecutadas por el banco chipriota para preservar el resultado.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de la victoria, las estadísticas reflejaron un dominio en la posesión por parte de Armenia, que alcanzó el 67,3% frente al 32,7% de Chipre. El equipo visitante intentó revertir la situación con 16 remates totales y una notable presencia ofensiva reflejada en sus 11 tiros de esquina, contra apenas 1 de los locales. No obstante, la eficacia en los metros finales fue determinante: Chipre capitalizó sus ocasiones con 4 disparos a puerta, mientras que Armenia, pese a sus 5 intentos directos, no logró vulnerar la valla rival.

Contexto y cierres de cambios

El partido fue una prueba de resistencia para Chipre, que gestionó el desgaste físico mediante múltiples cambios en el tramo final, incluyendo el ingreso de Kostakis Artymatas y Stavros Georgiou en el minuto 84. Por su parte, Armenia buscó respuestas con variantes como el ingreso de Narek Grigoryan y Ugochukwu Iwu, además de verse forzado a realizar una modificación obligada por la lesión de Artem Bandikyan a poco de iniciarse el complemento. Con este resultado, el grupo C2 de la Liga de Naciones ajusta sus posiciones tras la disputa de esta tercera fecha.

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