El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio Monumental David Arellano, con el arbitraje de Franco Jiménez. En un partido vibrante, Colo-Colo y La Serena igualaron 2-2 en el marco de la jornada 29 del campeonato.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos, cuando Matías Marín marcó el 1-0 para la visita tras una asistencia de Diego Rubio. Ya en el complemento, la reacción de Colo-Colo fue inmediata: a los 49 minutos, Joaquín Sosa anotó el 1-1 tras un pase de Tomás Alarcón, y a los 57 minutos, el mismo Joaquín Sosa puso en ventaja al local mediante la ejecución de un penal. Sin embargo, sobre el final, a los 78 minutos, Gonzalo Figueroa sentenció el 2-2 definitivo para La Serena.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta intensidad y constantes variantes tácticas. Por el lado de Colo-Colo, el ingreso de Arturo Vidal a los 70 minutos por Tomás Alarcón buscó mayor control en la mitad de la cancha. Mientras tanto, La Serena tuvo que gestionar el cierre del partido con un hombre menos tras la tarjeta roja directa recibida por Alexander Oroz a los 90 minutos.

El clima caliente del encuentro se reflejó en la disciplina, con amonestaciones clave por reclamos como las de Ángelo Henríquez y Gonzalo Escalante en la visita, además de la amarilla a Arturo Vidal por parte del local. Con este resultado, ambos equipos reparten unidades en un tramo decisivo de la temporada, quedando la igualdad como un reflejo de la paridad exhibida durante los 90 minutos de juego en el estadio.