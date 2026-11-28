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Estudiantes y Palmeiras definen este sábado el título del certamen continental más importante a nivel de clubes: se juega en el Centenario de Montevideo
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La Copa Libertadores 2026 conocerá este sábado al nuevo campeón: Palmeiras de Brasil o Estudiantes de La Plata, de la Argentina. El partido se juega en el mítico estadio Centenario de Montevideo desde las 17 (horario argentino) y se puede ver en vivo por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium. En el sitio de estadísticas y datos deportivos de LA NACION, canchallena.com,estará disponible el minuto a minuto. A su vez, con este encuentro, quedará desbalanceado el historial de copas ganadas por países, que en la previa tiene a Brasil y la Argentina contabilizando 25 por lado.
Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales 3 a 2 luego del 0 a 0 en el resultado global.
El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía, 5 a 3, después de empatar 2 a 2 en el resultado global. Palmeiras fue finalista el año pasado, cuando en una definición netamente brasileña cayó por 1 a 0 justamente ante Flamengo.
Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber
- Final de la Copa Libertadores 2026.
- Día: Sábado 28 de noviembre.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
- TV: Telefé y Fox Sports
- Streaming: Disney+ Premium
- Minuto a minuto: canchallena.com
Todos los partidos de Palmeiras hacia la final
- Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior
- Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal
- Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño
- Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal
- Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño
- Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior
- Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño
- Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño
- Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito
- Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito
- Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense
- Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense
Todos los partidos de Estudiantes hacia la final
- Fecha 1 del grupo A: 1-1 vs. Independiente Medellín
- Fecha 2 del grupo A: 2-1 vs. Cusco
- Fecha 3 del grupo A: 1-1 vs. Flamengo
- Fecha 4 del grupo A: 1-1 vs. Cusco
- Fecha 5 del grupo A: 0-1 vs. Flamengo
- Fecha 6 del grupo A: 1-0 vs. Independiente Medellín
- Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Universidad Católica
- Vuelta de los octavos de final: 3-0 vs. Universidad Católica
- Ida de los cuartos de final: 1-1 vs. Corinthians
- Vuelta de los cuartos de final: 1-0 vs. Corinthians
- Ida de las semifinales: 0-0 vs. Flamengo
- Vuelta de las semifinales: 0-0 (3-2 por penales) vs. Flamengo
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