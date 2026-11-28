La Copa Libertadores 2026 conocerá este sábado al nuevo campeón: Palmeiras de Brasil o Estudiantes de La Plata, de la Argentina. El partido se juega en el mítico estadio Centenario de Montevideo desde las 17 (horario argentino) y se puede ver en vivo por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium. En el sitio de estadísticas y datos deportivos de LA NACION, canchallena.com,estará disponible el minuto a minuto. A su vez, con este encuentro, quedará desbalanceado el historial de copas ganadas por países, que en la previa tiene a Brasil y la Argentina contabilizando 25 por lado.

Para meterse en la definición, el Pincha hizo historia en el Maracaná y eliminó a Flamengo, campeón de la última edición, tras imponerse por penales 3 a 2 luego del 0 a 0 en el resultado global.

El Verdão, por su parte, derrotó a Fluminense por la misma vía, 5 a 3, después de empatar 2 a 2 en el resultado global. Palmeiras fue finalista el año pasado, cuando en una definición netamente brasileña cayó por 1 a 0 justamente ante Flamengo.

Los hinchas de Estudiantes coparon Montevideo, muy ilusionados con el presente del equipo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : Telefé y Fox Sports

: Telefé y Fox Sports Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Minuto a minuto: canchallena.com

Todos los partidos de Palmeiras hacia la final

Fecha 1 del grupo F: 1-1 vs. Junior

1-1 vs. Junior Fecha 2 del grupo F: 2-1 vs. Sporting Cristal

2-1 vs. Sporting Cristal Fecha 3 del grupo F: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Fecha 4 del grupo F: 2-0 vs. Sporting Cristal

2-0 vs. Sporting Cristal Fecha 5 del grupo F: 0-1 vs. Cerro Porteño

0-1 vs. Cerro Porteño Fecha 6 del grupo F: 4-1 vs. Junior

4-1 vs. Junior Ida de los octavos de final: 1-1 vs. Cerro Porteño

1-1 vs. Cerro Porteño Vuelta de los octavos de final: 1-0 vs. Cerro Porteño

1-0 vs. Cerro Porteño Ida de los cuartos de final: 1-0 vs. Liga de Quito

1-0 vs. Liga de Quito Vuelta de los cuartos de final: 2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito

2-3 (4-3 por penales) vs. Liga de Quito Ida de las semifinales: 2-1 vs. Fluminense

2-1 vs. Fluminense Vuelta de las semifinales: 0-1 (5-3 por penales) vs. Fluminense

Tiago Palacios y José Manuel 'Flaco' López, figuras de Estudiantes y Palmeiras, se enfrentarán en la final de la Libertadores Canchallena

Todos los partidos de Estudiantes hacia la final