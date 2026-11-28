En el último fin de semana de su carrera profesional, el español Marc Márquez vio como su Ducati se incendiaba en la parrilla de salida. Sucedió este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP, con el italiano Marco Bezzecchi como ganador de esa prueba, tras haber conseguido más temprano la última pole del año al comando de su Aprilia oficial.

Justo un día después de anunciar sorpresivamente su retiro, Márquez terminó relegado tras verse sancionado con una doble vuelta larga al tener que cambiar su moto al inicio de la prueba. El comienzo de la carrera se vio marcada por un fallo del semáforo de salida, que no se puso verde y en esa espera fue cuando la moto de Márquez se calentó en exceso y se incendió en la parte delantera de la grilla. El piloto se mantuvo en la moto hasta que las llamas le llegaron y sintió cómo se quemaba uno de sus muslos.

No se activó la salida, la moto de Marc Márquez se calentó y debió mostrarse la bandera roja en medio del fuego en su Ducati cuando iba a largarse la carrera sprint del MotoGP en Valencia JAIME REINA - AFP

El flamante campeón del mundo, que el fin de semana pasado se coronó por octava vez, tuvo que cambiar de Ducati y se vio penalizado por la dirección de carrera. Márquez, que se retirará tras el Gran Premio principal del domingo, salió desde el segundo puesto pero tras una mala salida se vio superado por su compatriota Jorge Martín y, después, la sanción terminó por relegarlo por completo: todo lo vivido lo hizo pasar del tercer puesto inicial al decimotercero en su última sprint como piloto de MotoGP.

INCREÍBLE: la moto de Marc Márquez se prendió fuego justo antes de que el semáforo se ponga en verde para la largada de la carrera sprint. ¡Hasta se quemó la pierna!



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Bezzecchi, que partió desde la pole position, lideró en todo momento la carrera que quedó reducida de 13 a 12 vueltas por el retraso en la salida debido al problema con el semáforo y la moto de Marc. Así, el italiano volverá a salir desde la primera posición de la parrilla de salida el domingo en Valencia, la última prueba de la temporada y la despedida de Márquez.

El italiano sumó 12 puntos adicionales que le permitieron desplazar por apenas un punto (406 contra 405) del segundo puesto del certamen a su compañero español Jorge Martín, que cerró la carrera a sus espaldas y cosechó nueve. Ninguna unidad esta vez fue para Márquez, que en Portimao se aseguró por anticipado su octava corona en la máxima categoría y la décima de su carrera a la que pondrá fin ese domingo, según anunció en la víspera.

El semáforo rojo no se apagó, las máquinas se calentaron y la Ducati de Marc Márquez sufrió un incendio en la largada de la carrera sprint del MotoGP del Gran Premio de Valencia JAIME REINA - AFP

Bezzecchi saldrá adelante en busca de puntos que le aseguren quedarse con el subcampeonato y le permitan al equipo oficial Aprilia celebrar en el Mundial por equipos, en el que lidera con 790 puntos, por delante del equipo oficial Ducati, que suma 619 unidades. En tanto, en el campeonato de constructores manda con 598 contra 589.

A su lado estará un Márquez que irá por la revancha tras un inicio del fin de semana muy alejado de lo que seguramente soñó. Al menos en lo que refiere a esta primera carrera de Valencia, la sprint, que seguramente sepultó las sensaciones que le había dejado una gran clasificación buscando la última pole de su descomunal carrera.

Márquez, de 33 años y piloto de Ducati, se despedirá de la afición española este fin de semana. “Ha decidido retirarse de la MotoGP y Valencia será su carrera final como profesional”, señaló su equipo en las redes sociales.

Marc Márquez eligió despedirse del MotoGP con mensajes en carteles, dentro del paddock

Márquez deja la actividad en lo más alto. El domingo sumó su octavo título mundial de la máxima categoría (antes 500 cc), con lo que igualó a Giacomo Agostini, que logró sus coronas entre 1966 y 1975, y superó a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

El piloto catalán ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019. También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.