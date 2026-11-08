Colo-Colo venció 2-1 a Ñublense, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 15.00 en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, con el arbitraje de Juan Lara. En un compromiso intenso, Colo-Colo logró llevarse los tres puntos ante Ñublense en el marco de la jornada 27 de la Primera División Chile.

A los 14 minutos, Arturo Vidal marcó el 1° gol tras asistencia de Felipe Méndez para abrir el marcador a favor de la visita. Sin embargo, Ñublense reaccionó y a los 29 minutos Lucas Molina igualó las acciones. Ya en el tiempo de descuento, a los 92 minutos, Marcos Bolados sentenció el 2-1 definitivo tras una asistencia de Javier Correa.

El trámite del partido estuvo marcado por la fricción y el control táctico. A los 66 minutos, Lorenzo Reyes vio la tarjeta amarilla por parte de Ñublense, mientras que la acumulación de amonestaciones fue una constante en la segunda mitad para ambos bandos.

Las modificaciones fueron fundamentales para el desenlace del partido. A los 68 minutos, Colo-Colo movió el banco con el ingreso de Marcos Bolados por Álvaro Madrid, cambio que resultó decisivo para la victoria final. En el cierre, la disciplina táctica de Colo-Colo terminó por imponerse sobre un Ñublense que no pudo sostener la paridad hasta el silbatazo final.