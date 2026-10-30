Colo-Colo venció 6-1 a Universidad de Concepción, por la Primera División Chile

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Colo-Colo se impuso con autoridad en la jornada 26 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 30 de octubre de 2026 a las 19.00 en el Estadio Monumental David Arellano, con el arbitraje de Gastón Philippe. En una jornada marcada por la contundencia ofensiva, Colo-Colo superó ampliamente a Universidad de Concepción por un marcador final de 6-1, en un compromiso correspondiente a la fecha 26 de la Primera División Chile.
Goleada en el Monumental
El dominio del conjunto local fue absoluto desde el inicio. A los 7 minutos, Álvaro Madrid marcó el primer gol tras asistencia de Francisco Marchant. Luego, Javier Correa se convirtió en la gran figura de la noche al anotar cuatro goles consecutivos: a los 9 minutos, tras asistencia de Gedeón Díaz; a los 20 minutos; a los 36 minutos, con asistencia de Erick Wiemberg; y a los 45 minutos, tras pase de Arturo Vidal. Para completar la cuenta, a los 52 minutos, Joaquín Sosa marcó el sexto gol tras asistencia de Felipe Méndez. Por el lado de la visita, Jeison Fuentealba descontó a los 47 minutos tras recibir de Facundo Mater.
Disciplina y variantes
El partido también registró una alta actividad disciplinaria y táctica. Joaquín Sosa y Arturo Vidal vieron la tarjeta amarilla para el dueño de casa, mientras que Antonio Díaz fue amonestado en la visita. La situación se complicó para Universidad de Concepción a los 56 minutos, cuando Benjamín Sáez recibió la tarjeta roja directa por una falta grave. Ante el resultado definido, los entrenadores realizaron múltiples modificaciones: a los 63 minutos, Colo-Colo movió el banco con los ingresos de Cristian Díaz por Arturo Vidal y Diego Ulloa por Joaquín Sosa, buscando aire fresco en el tramo final.
Gestión del desenlace
Hacia el cierre del encuentro, Colo-Colo continuó ajustando sus piezas para cerrar el partido sin sobresaltos. A los 68 minutos ingresaron Maximiliano Romero y Claudio Aquino en reemplazo de Javier Correa y Álvaro Madrid, mientras que a los 76 minutos Javier Méndez ocupó el lugar de Jonathan Villagra. Por su parte, la visita intentó ajustar su esquema con las entradas tempranas de Cristhofer Mesías y Benjamín Sáez tras el descanso, además de los ingresos de Bastián Ubal, Cecilio Waterman y Francisco Herrera, aunque no lograron contrarrestar el arrollador nivel ofensivo de su rival.
- 1
La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA
- 2
Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa
- 3
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida
- 4
Jacky Ickx, el piloto que, harto de las tragedias en la pista, dio una lección que cambió para siempre Las 24 horas de Le Mans