Newman - Alumni, semifinal del Top 14: el campeón récord y el ganador de 2024 definen el primer finalista

El título de campeón obtenido en el 2025, lejos de reconfortarlo, le dio un impulso y esa dosis extra de confianza para ser mejor. Newman arrasó en una etapa regular récord, evolucionó en juego y en madurez y ahora intentará ratificarlo en este campeonato aparte que son los playoffs. A partir de las 20.10 de este viernes se enfrentará con Alumni por la primera semifinal del Top 14 de URBA, en la cancha de CASI. Transmitirán ESPN 4 y la plataforma Disney+. La segunda tendrá lugar este sábado, cuando a las 17.10, en el mismo escenario, se crucen CASI e Hindú.

Veinticuatro triunfos, un empate y una derrota. Récord de puntos en este formato, 110. Una serie de 23 encuentros sin caídas, con un empate en la última fecha, ante CUBA, en el que preservó a la mayoría de los jugadores que ahora protagonizarán una nueva semifinal de Buenos Aires. La primera desde que el Cardenal rompió el estigma de un coronación que trabajó durante cinco décadas. “Hemos jugado más sueltos durante el año, pero cuando estos mata-mata son partidos nuevos, más allá de lo que hicimos en el año y en años anteriores”, explica el capitán Alejandro Urtubey para LA NACION. “La forma de prepararnos es pensar en las acciones. El que tenga mejores acciones durante los 80 minutos va a ganar. La clave pasa por ahí, no tanto por la mochila que nos sacamos el año pasado”, sostiene.

Mauro Rossi (izquierda) será el árbitro del partido que enfrentará a Bivort y Urtubey a las 20.10 en la cancha de CASI; ambos jugadores exaltan varias virtudes del equipo contrario. Gonzalo Prados (prensa URBA)

El campeón le sacó 20 puntos de ventaja a CASI, su principal perseguidor. “Este año ganamos en confianza y aumentamos mucho nuestro volumen de juego. Agregamos secuencias más largas entre forwards y backs y eso nos hizo crecer bastante y tener un juego muy vistoso”, fundamentó el férreo segunda línea, una de las banderas defensivas y en la lucha en el contacto.

A contracara de Newman, Alumni tuvo cierta relajación luego de ganar el cetro del 2024 en una final inolvidable frente a Belgrano. “Pudo haber un factor mental”, admite Tomás Bivort. Y ahonda: “Después de salir campeones bajamos un poco. Este torneo es tan competitivo que bajar un poco la energía mental pasa factura. Aprendimos de eso, volvimos a enfocarnos y el resultado es estar acá de vuelta”. El año pasado, el conjunto albirrojo perdió 12 de sus 22 encuentros y rápidamente quedó lejos de la pelea por las semifinales. Este año fue de menor a mayor y está de regreso en las alturas.

Juan Bautista Daireaux desafía el inminente tackle de Tomás Cubilla en el último de los dos cruces de Newman y Alumni de este año; en ambos se impuso el Cardenal, sin mucha amplitud. Rodrigo Néspolo

Para la semifinal, Newman tendrá el regreso de su máximo símbolo, Gonzalo Gutiérrez Taboada, que luego de ausentarse en las últimas dos fechas por un problema personal lucirá la camiseta 10 al lado de Lucas Marguery. Es en la jerarquía y la experiencia de su pareja de medios que el Cardenal saca una ventaja sobre sus rivales. La competencia interna potenció al plantel. El caso más resonante es el de Jerónimo Ulloa, titular y autor de un try en la final del Súper Rugby Américas que su Pampas le ganó a Dogos XV hace unos meses, pero suplente en su club. Justo Ortiz Basualdo es uno de los jugadores que más crecieron en el 2026 y Santiago Marolda es un definidor letal. Simón Prince le ganó la pulseada a Cruz Ulloa en el centro de la cancha, y Pablo Cardinal lo hizo sobre Francisco Lascombes en la segunda línea.

Gonzalo Gutiérrez Taboada en una de sus especialidades, las patadas a los palos; el máximo referente de Newman reaparecerá luego de un par de partidos. Rodrigo Néspolo

Alumni realizará un cambio estratégico significativo para su juego. Joaquín Díaz Luzzi será titular por segunda vez en el torneo. El experimentado apertura regresó a las canchas a mitad de año e ingresó siete veces desde el banco pero lució el número 10 una sola vez. El jugador de 31 años conoce estas instancias y será uno de los conductores. Bautista Canzani, el apertura habitual, se posicionará como fullback. Con el doble comando se presume una intención de mejorar el juego con el pie, un aspecto fundamental en la primera semifinal. El banco de reservas estará plagado de experiencia, con Tomás Passerotti y Santiago González Iglesias como únicos backs, y con delanteros de peso. Santiago Montagner, distinguido como el mejor forward del Súper Rugby Américas de este año, estará entre los relevos junto al Pumita Joaquín Pascual Viale, el curtido segunda línea Santiago Alduncín y Máximo Lamelas, que fue convocado a la selección de Uruguay. No jugará Santiago Pernas, afectado a Argentina XV en la gira por Inglaterra.

Usualmente apertura, esta vez Bautista Canzani actuará como fullback, dando lugar a Joaquín Díaz Luzzi utilice la camiseta 10 de Alumni. Santiago Filipuzzi

“¿Qué tiene de bueno Newman? Todo. Es un equipo muy completo: tiene una excelente defensa, buen line y buen scrum. Ataca muy bien, tienen buenos pateadores... Está a la vista que fue el mejor equipo del año y ganó muchísimo más que nosotros”, elogió Bivort. A la vez, Urtubey remarcó algunas facetas de su rival. “Su juego de ataque es su mayor fuerte, pero también juega al maul y al scrum. Este año, en las dos veces en que jugamos en contra en varios momentos nos superaron ampliamente. En la ida ganamos con nuestra defensa, y en la vuelta, con algunas buenas transiciones en ataque. Pero fueron partidos muy apretados”.

Será un choque interesante de formaciones fijas. Se medirán los dos mejores line-outs del campeonato, con Cardinal, Joaquín De la Vega, Santiago Neyra, Juan Patricio Anderson y Manuel Mora como estandartes en la hilera. También en el scrum: tras el retiro de Marcelo Brandi, Newman fue más inestable en esa formación, y Alumni se fortaleció con el regreso de Bautista Vidal. En el partido de vuelta el equipo blanco y rojo anotó dos tries vía scrum.

Newman celebra lo que esperó toda su existencia: es su coronación, a fines de 2025; ahora es largamente el mejor de la temporada, pero es tiempo de los riesgosos playoffs. Hernán Zenteno - LA NACION

Desde que se implementó la instancia de playoffs, cada club suma 11 semifinales. Alumni avanzó en ocho ocasiones, y Newman, en dos, una de ellas, por ventaja deportiva, tras empatar con SIC. Dos veces se enfrentaron entre sí: la última tuvo lugar en el 2023, con un triunfo de Alumni por 24-23 conseguido en la última jugada mediante un try de Díaz Luzzi; la otra fue en el 2004, con el mismo ganador pero por 12-9 en el viejo estadio de Buenos Aires CRC, en el que Newman desaprovechó varias chances de patear a los palos porque no lo favorecía el empate. Se trató de la primera semifinal en la historia del Cardenal, que conoce los sinsabores de estas instancias, pero en el 2025 logró destrabarse y va por más. Ahora, en el papel de favorito.

Tras relajarse después de la conquista de 2024, Alumni volvió en sí en 2026, ya bien entrado el certamen, y la recuperación le alcanzó para terminar cuarto en la etapa regular, cerca de Hindú (3º) y de CASI (2º). Santiago Filipuzzi

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