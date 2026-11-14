Colombia venció 1-0 a Chile, en un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde Colombia se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de un amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro, disputado el 13 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el estadio Pascual Guerrero, finalizó con una ajustada victoria para Colombia frente a Chile. Bajo la supervisión del árbitro Augusto Aragón, el cotejo se definió gracias a la única conquista del compromiso. A los 35 minutos, Guillermo Maripán marcó el 1er gol en propia puerta, inclinando la balanza a favor del seleccionado local.
Estrategias y variantes en el campo
Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos, con Colombia apostando por un 4-4-2, mientras que Chile optó por un dibujo 3-4-3. El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y las múltiples sustituciones en la segunda mitad. A los 60 minutos, Colombia tuvo que realizar una variante obligada por lesión, ingresando Yáser Asprilla en lugar de Camilo Durán. Por su parte, el conjunto chileno buscó revertir la historia promediando el complemento con los ingresos de Ben Brereton y Lucas Cepeda, quienes sustituyeron a Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez, respectivamente, aunque no lograron vulnerar el arco rival.
Disciplina táctica y tarjetas
El rigor defensivo fue una constante, lo que se tradujo en una serie de amonestaciones repartidas a lo largo de los 90 minutos. Por el lado de Colombia, vieron la cartulina amarilla Samuel Velásquez (11'), Óscar Perea (54') y Daniel Muñoz (68'). En tanto, Chile sufrió las amonestaciones de Rodrigo Echeverría (68') y César Pérez (86'), reflejando la fricción que se vivió en el mediocampo durante el segundo tiempo.
Análisis estadístico del duelo
En cuanto a las métricas del juego, Colombia mantuvo el control del balón con una posesión del 55,6%, frente al 44,4% registrado por Chile. El equipo ganador fue más incisivo al momento de atacar, contabilizando 10 disparos en total contra 5 del seleccionado chileno. La efectividad fue el factor determinante, ya que, a pesar de la paridad en el ritmo, la solidez defensiva del equipo colombiano le permitió cerrar el amistoso con un resultado positivo.
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