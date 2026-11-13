Colombia vs. Chile hoy: por dónde pasan el partido y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes, desde las 21 (horario argentino), Colombia y Chile se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la doble fecha FIFA de noviembre. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón, se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado cafetero, que viene de ganarle por 2 a 0 a Perú como local, perdió solo uno de los últimos diez compromisos que disputó, aunque en el medio también está la eliminación por penales ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. La Roja, que en la última ventana internacional perdió con Canadá y Estados Unidos pero venció a México, no disputó las últimas tres Copas del Mundo y necesita consolidar un nuevo plantel que le permita regresar a la élite lo antes posible.

Nicolás Córdova, DT de la selección de Chile, quiere consolidar un plantel competitivo Patricio Teran - AP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 15 de octubre de 2024, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al último Mundial. Entonces, Colombia se quedó con la victoria de manera contundente, por 4 a 0, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los goles fueron convertidos por Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra. Chile no derrota al equipo colombiano desde 2016, cuando le ganó 2 a 0 en las semifinales de la Copa América de Estados Unidos, en la que luego se consagró bicampeón.

Colombia vs. Chile: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Viernes 13 de noviembre.

: Viernes 13 de noviembre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

: Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).

Colombia vs. Chile: cómo ver online

El encuentro entre colombianos y chilenos se disputa este viernes en Cali, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colombia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.43 contra los 7.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.70.

Las casas de apuestas ponen a Colombia como favorita al triunfo en el encuentro frente a Chile Fernando Llano - AP

Posibles formaciones