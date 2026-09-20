Colorado Rapids empató 3-3 con Seattle Sounders FC, por la MLS

El encuentro, disputado el 19 de septiembre de 2026 a las 23.30, finalizó en igualdad en el Dick's Sporting Goods Park bajo el arbitraje de Elijio Arreguin. Fue un partido vibrante donde tanto Colorado Rapids como Seattle Sounders FC buscaron el triunfo hasta el último minuto.

El desarrollo de los goles

El marcador se abrió a los 28 minutos con un tanto de Morgan Whittaker para Colorado Rapids, tras asistencia de Paxten Aaronson. En la segunda mitad, la reacción fue intensa: a los 49 minutos, Cristian Roldan marcó el primer gol de Seattle Sounders FC tras asistencia de Albert Rusnák. A los 55 minutos, Donavan Phillip estiró la ventaja para los locales, pero Morgan Whittaker volvió a anotar a los 76 minutos con asistencia de Paxten Aaronson. La visita respondió con el gol de Dejan Joveljic a los 79 minutos y, finalmente, Caden Clark selló el empate definitivo a los 93 minutos tras una nueva asistencia de Albert Rusnák. En cuanto a las tácticas, Colorado Rapids presentó un esquema 433 frente al 4231 de Seattle Sounders FC.

Movimientos estratégicos y disciplina

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco. A los 83 minutos, el entrenador visitante movió piezas con el ingreso de Caden Clark, quien terminó siendo decisivo en el resultado final. Por el lado de Colorado Rapids, a los 63 minutos ingresó Darren Yapi, mientras que a los 72 minutos se produjeron los ingresos de Josh Atencio y Georgi Minoungou para refrescar el mediocampo y ataque. En materia disciplinaria, Donavan Phillip y Darren Yapi fueron amonestados por el local a los 68 y 79 minutos, respectivamente.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota estuvo repartido, con una posesión del 52,3% para Seattle Sounders FC frente al 47,7% de Colorado Rapids. Los locales fueron más incisivos en ofensiva, registrando 18 tiros totales frente a los 16 de la visita. A pesar de la paridad en el resultado, Colorado Rapids logró mayor precisión al arco con 7 remates a puerta, mientras que Seattle Sounders FC contabilizó 6 y dominó la estadística de tiros de esquina con 6 contra 4 del equipo local.