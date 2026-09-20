Columbus Crew venció 2-0 a CF Montréal, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 19 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Stade Saputo, Columbus Crew logró una victoria sólida frente a CF Montréal por 2-0. El partido, correspondiente a la jornada 27 de la MLS, contó con el arbitraje de Fotis Bazakos. A los 57 minutos, Mohamed, Farsi marcó el 1er gol tras asistencia de Sean, Zawadzki. Posteriormente, a los 68 minutos, Brais, Méndez amplió la ventaja para sellar el marcador final.

El desarrollo táctico y los goles

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, con CF Montréal apostando a un 4-2-3-1 mientras que Columbus Crew se presentó con un 3-4-2-1. Tras un primer tiempo disputado y con una tarjeta amarilla temprana para Brayan, Ceballos, el complemento se abrió a favor de la visita. Cabe destacar que Steven, Moreira fue amonestado a los 31 minutos por el lado de Columbus Crew, mientras que en el tramo final del partido, Samuel, Piette también vio la tarjeta amarilla.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para refrescar a sus equipos.

A los 63 minutos, el entrenador de CF Montréal movió el banco: ingresó Dante, Sealy por Hennadii, Synchuk y Wiki, Carmona por Fabian, Herbers .

movió el banco: ingresó por y por . A los 69 minutos, el estratega de Columbus Crew respondió con el ingreso de Gonzalo, Tapia por Josef, Martínez y Brooks, Lennon por Anass, Zaroury.

Análisis estadístico

A pesar de que CF Montréal dominó la posesión con un 54,5% frente al 45,5% de Columbus Crew, la eficacia ofensiva favoreció al equipo ganador. Columbus Crew registró 13 tiros totales y 3 a puerta, aprovechando mejor sus llegadas que CF Montréal, que disparó en 9 ocasiones con solo 2 remates entre los tres palos. En el rubro de los tiros de esquina, CF Montréal superó a su rival con 5 frente a 1, aunque no logró capitalizar ninguna de esas acciones.