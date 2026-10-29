Columbus Crew venció 2-0 a FC Dallas, por la MLS

En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Toyota Stadium, Columbus Crew logró una victoria sólida frente a FC Dallas. El compromiso, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, contó con el arbitraje de Sergii Demianchuk.

El marcador se abrió temprano en el partido. A los 18 minutos, Gonzalo Tapia marcó el 1er gol tras asistencia de Anass Zaroury. Posteriormente, a los 70 minutos, Santiago Rodríguez amplió la ventaja para sellar el 2-0 definitivo. Durante el desarrollo, el conjunto local intentó ajustar piezas con varios cambios tácticos, entre ellos el ingreso de Daniel Job y Herman Johansson tras el descanso, mientras que en la visita, André Filipe Tavares Gomes reemplazó a Anass Zaroury a los 58 minutos por una lesión.

El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas infracciones. FC Dallas sufrió con la acumulación de tarjetas, recibiendo amonestaciones Nolan Norris (15'), Shaq Moore (30'), Christian Cappis (82') y Herman Johansson (86'). Por el lado de Columbus Crew, Andrés Herrera fue amonestado sobre el cierre, a los 95 minutos, por pérdida de tiempo.

Con este resultado, Columbus Crew consolidó su desempeño en la temporada 2026 de la MLS al superar a FC Dallas en condición de visitante. La efectividad en los momentos clave permitió al equipo ganador llevarse los tres puntos de un escenario complicado, cerrando una jornada positiva en el calendario del torneo estadounidense.