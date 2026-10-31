Columbus Crew venció 3-0 a D.C. United, por la MLS

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 15.00 en el ScottsMiracle-Gro Field, con el arbitraje de Elijio Arreguin. En una jornada 34 marcada por la superioridad del dueño de casa, Columbus Crew logró una victoria sólida ante D.C. United. A los 16 minutos, Sean Zawadzki marcó el primer gol tras asistencia de Dylan Chambost, mientras que a los 41 minutos, Anass Zaroury amplió la ventaja nuevamente tras una asistencia de Dylan Chambost. Finalmente, a los 60 minutos, Kimito Nono anotó en contra para sellar el 3-0 definitivo.

Acciones destacadas y disciplina

El trámite del partido estuvo condicionado por la precisión ofensiva de Columbus Crew. En cuanto al aspecto disciplinario, D.C. United sufrió las amonestaciones de Kye Rowles a los 45 minutos por una falta y de João Gabriel Martins Peglow a los 63 minutos por protestar. Ambos entrenadores buscaron variantes en el complemento para intentar cambiar el curso del juego, con múltiples sustituciones realizadas por ambos bandos, destacándose los ingresos de Josef Martínez y Andrés Herrera en el conjunto local para refrescar el ataque y asegurar la posesión en el tramo final del compromiso.

Análisis del encuentro

La victoria de Columbus Crew reflejó una superioridad táctica clara sobre D.C. United durante los 90 minutos. A pesar de los intentos de reacción por parte de la visita, la solidez defensiva del equipo local evitó cualquier peligro sobre su portería. La efectividad en los metros finales y el autogol que sentenció el marcador demostraron que el control del juego estuvo siempre bajo la órbita de Columbus Crew, que supo gestionar la ventaja obtenida desde la primera etapa con madurez hasta el silbatazo final.

Cierre de la jornada

Con este resultado en la jornada 34 de la MLS, Columbus Crew ratifica su buen presente futbolístico, mientras que D.C. United deberá replantear aspectos defensivos tras las dificultades mostradas en el ScottsMiracle-Gro Field. La labor del árbitro Elijio Arreguin fue constante en un partido que, pese a la diferencia en el marcador, mantuvo una alta intensidad física y técnica por parte de ambos equipos hasta que se cumplió el tiempo reglamentario.