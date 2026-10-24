Columbus Crew venció 4-2 a Toronto FC, por la MLS

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 16.30 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, con el arbitraje de Chris Penso, Columbus Crew logró una victoria contundente por 4-2 frente a Toronto FC. El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Gonzalo Tapia marcó el primer gol tras asistencia de Mohamed Farsi. Poco después, a los 21 minutos, Malte Amundsen amplió la ventaja con un tanto tras el pase de Dylan Chambost. Ya en la segunda mitad, a los 48 minutos, nuevamente Malte Amundsen anotó tras otra asistencia de Dylan Chambost, y a los 59 minutos, Brooks Lennon sentenció el cuarto gol, también tras pase de Dylan Chambost.

El desarrollo del encuentro

Pese a la amplia ventaja, Toronto FC intentó reaccionar en el tramo final. A los 69 minutos, Dániel Sallói descontó tras asistencia de Theo Corbeanu, y a los 81 minutos, Josh Sargent anotó el segundo para la visita, asistido por Emilio Aristizábal. El partido estuvo marcado por la expulsión de Sékou Bangoura, quien recibió su segunda tarjeta amarilla a los 69 minutos tras una falta, dejando a Columbus Crew con diez hombres durante el cierre. En cuanto a las variantes, a los 57 minutos, el técnico local buscó frescura con los ingresos de Brooks Lennon y Andrés Herrera en lugar de Santiago Rodríguez y Steven Moreira, respectivamente.

Análisis estadístico

El triunfo de Columbus Crew se cimentó en una alta eficacia ofensiva durante los primeros 60 minutos de juego, donde Dylan Chambost se destacó como la gran figura creativa al participar directamente en tres de los cuatro goles del equipo. Por su parte, la defensa de Toronto FC mostró fragilidades ante las transiciones rápidas del dueño de casa, aunque logró capitalizar espacios tras la expulsión de Sékou Bangoura en la última media hora de juego.

Datos complementarios

El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, reafirmó la solidez de Columbus Crew en esta etapa de la temporada. A pesar de los intentos de Toronto FC por ajustar su esquema con los ingresos de jugadores como Dániel Sallói y Emilio Aristizábal, la ventaja acumulada en el marcador resultó definitiva para sellar el resultado final de 4-2 en el ScottsMiracle-Gro Field.