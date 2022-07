Cómo Barcelona consiguió una “inyección instantánea” de 400 millones de euros

La situación financiera de Barcelona es noticia. Ya sea por la negativa (en Bayern Munich, por ejemplo, no entienden cómo pudieron contratar a Robert Lewandowski) o por la positiva (en las últimas horas activar una palanca millonaria). Este viernes, el club catalán anunció que cedió al fondo estadounidense Sixth Street otro 15% de sus derechos de televisión de la Liga de España para los próximos 25 años, tras la venta una primer 10% a ese mismo grupo el 30 de junio.

“Barcelona y Sixth Street llegan a un acuerdo para la adquisición de un 15% adicional de los derechos de televisión del club de La Liga. En total, Sixth Street recibirá el 25% de los derechos de televisión del club de La Liga durante los próximos 25 años”, anunció la institución en un comunicado. Barcelona no precisó el monto de la operación, pero, según la prensa española, al equipo azulgrana ingresará en torno a 400 millones de euros (405,4 millones de dólares) por la venta de este 15% adicional. Este nuevo paquete se une al 10% que ya había comprado Sixth Street el pasado 30 junio por 207,5 millones de euros (208,3 millones de dólares).

“Con esta operación el FC Barcelona genera una plusvalía total de 267 millones de euros (278 millones de dólares) para la presente temporada”, había precisado entonces Barcelona, que con esa inyección de dinero pudo cerrar el ejercicio económico con un pequeño beneficio.

El acuerdo de este viernes trae otro paquete de ingresos crucial para poder seguir acometiendo fichajes de cara a la próxima temporada tras las llegadas de Robert Lewandowski o Raphinha. “Seguimos avanzando en nuestra estrategia y estamos encantados de haber completado este acuerdo adicional con Sixth Street que nos proporciona un aumento significativo de nuestra solidez financiera”, afirmó el presidente Joan Laporta, citado en el comunicado.

La contratación de Lewandowski quedó marcada por varias críticas que hicieron desde Alemania. La primera, y más apocalíptica, salió desde la prensa: informaron que Bayern no quería cerrar el pago en cuotas “porque Barcelona no existirá dentro de uno o dos años”. Un comentario en línea con las declaraciones de Uli Hoeness, ex jugador y ex presidente del club: “Barcelona contrata a Lewandowski cuando tenía una deuda de 1.300 millones de euros hace seis meses. En Alemania estarían en bancarrota desde hace mucho tiempo. El juez de quiebras está en su puerta y le hacen una oferta millonaria a un jugador del Bayern”.

Esta semana también se sumó el DT Julian Nagelsmann. El entrenador admitió su incredulidad ante la política de fichajes de Barcelona. “Han comprado muchos jugadores, no sé cómo: es el único equipo club del mundo que no tiene dinero pero que puede comprar a cualquier jugador. Es algo loco para mí”, se sorprendió en una conferencia de prensa en Washington, donde el club campeón de Alemania está en una gira de pretemporada. “Encuentran soluciones. No sé cómo, pero sí, tienen un equipo mejor que el de la temporada pasada”, añadió el entrenador de 34 años.

Después de varias semanas de ida y vuelta entre Lewandowski y la dirección del Bayern, el equipo muniqués aceptó finalmente el traspaso del goleador polaco al equipo catalán en una operación de 45 millones de euros (45,4 millones de dólares), más unos 5 millones de euros (5,04 millones de dólares) en bonificaciones. El delantero terminaba su contrato con el Bayern en junio de 2023.

Las contrataciones de Barcelona para la temporada 2022/23

Raphinha (Leeds) 58 millones de euros.

(Leeds) 58 millones de euros. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 45 millones de euros.

(Bayern Munich) 45 millones de euros. Pablo Torre (Racing de Santander) 5 millones de euros *.

(Racing de Santander) 5 millones de euros *. Emre Demir (Kayseri) 2 millones de euros *.

(Kayseri) 2 millones de euros *. Franck Kessié (Milan) Libre.

(Milan) Libre. Andreas Christensen (Chelsea) Libre.

* Son proyectos Sub 20 que se sumarán a Barcelona B. El acuerdo con Racing de Santander tiene variables que pueden incrementar la contratación hasta los 20 millones de euros. El fichaje del jugador turco también tiene variables y es una de las principales apuestas: el contrato incluye una cláusula de salida de 400 millones de euros.

