River Plate fichó Rodrigo Villagra, mediocampista de Talleres, de Córdoba, este sábado por 8.000.000 de dólares en moneda física más 25% del pase de Federico Girotti. Parecía que las negociaciones entre la T y el club millonario habían sido amistosas; sin embargo, el presidente de Talleres salió a cuestionar al ya número 23 de River y a allegados a él. “Ahora aparecieron todos estos personajes que no estuvieron cuando Villagra estaba tirado en Rosario, en el banco de suplentes, sin jugar un solo partido y ganando un peso con 50″, dijo Andrés Fassi en una entrevista con el programa Viejo y glorioso Talleres.

“La gente de Central coreaba que salía Villagra. Fui, lo busqué. Pum, lo trajimos, le dimos confianza, lo ayudamos, lo perfeccionamos, lo pusimos... Se armó lío con [el DT Alejandro] Cacique Medina porque quería a [Federico] Navarro y le dije que se quedara tranquilo porque Villagra iba a ser uno de los mejores volantes de contención del país, y terminó siendo el mejor”, dijo el directivo.

Villagra en un enfrentamiento con River, en 2023; el volante se marchó al Monumental a cambio de 8.000.000 de dólares más 25% de Federico Girotti, una transacción inusual para el fútbol local.

La relación entre Talleres y Villagra fue muy fuerte mientras el jugador permaneció en el club, pero después que el cordobés pasara a River quedó astillada. De hecho, Fassi considera que el jugador de 22 años fue desagradecido. “Hay que tener un poco de gratitud en la vida y no olvidarse de todas las situaciones. Solamente vemos esta parte cuando el jugador está acá arriba. Hermano, yo lo traje acá, abajo, y Talleres hizo mucho para que por Villagra vinieran de River, de Dinamarca. ¿Quién hizo todo eso? Lo hizo Talleres, papá”, advirtió.

Y apuntó a dos futbolistas que durante su gestión presionaron para marcharse. “Desde enero de 2015 estoy. Se han ido 33 jugadores. Solamente dos tuvieron la actitud de no ir a entrenarse: Komar [Juan Cruz, que se marchó a Rosario Central] y Villagra. Los otros 31 se fueron sin ningún problema”, expuso el presidente.

Fassi está en favor de las sociedades anónimas y prevé un Talleres a la par de clubes importantes argentinos dentro de pocos años. Talleres de Córdoba

Por cierto, a mediano plazo Fassi proyecta estar más cerca del poderío del propio club al que fue transferido Villagra. “Después de Boca y River, muy pronto, dentro de pocos años, Talleres se mezclará definitivamente con los demás. En todos los aspectos: gestión, manejo, infraestructura, hinchada, protagonismo... Le digo a la gente que el gran desafío es llegar a tener 100.000 socios”, exaltó.

Y ensalzó su administración, en contraste con las malas épocas no muy lejanas, en las que el equipo ni siquiera protagonizaba la primera Nacional. “Tenemos que cargarnos esta mochila los dos millones y medio de hinchas que somos. Desde el que está en Australia hasta el que está en Barrio Jardín. No puede ser que Talleres tenga cuatro o cinco años de protagonismo y 40 de agonía. Yo no pensaba solamente en salir del infierno que era el Argentino A: pensaba en Talleres a 30 años”, enfatizó.

El dirigente, de amplios vínculos con el fútbol de México, se refirió también al tema de las sociedades anónimas en el fútbol, que estuvo en la agenda por el decreto de necesidad y urgencia de la presidencia de la nación emitido en diciembre. “¿Somos los únicos equilibrados y acertados nosotros, o somos los únicos equivocados? Andá a ver qué pasó en Inglaterra, en España, en Holanda y Portugal cuando entraron las sociedades anónimas. Vamos a Sudamérica: andá a ver a Paraguay y Brasil. ¿Qué hizo el presidente de la república? Dijo «se acabó la deuda en el fútbol». Los clubes deben, deben y deben, acumulan y no paran. Basta. Te hacés responsable con una sociedad anónima. Y tienen que pagar impuestos, tienen que pagar... ¿Qué pasa? Que antes de tocar el tema de las sociedades anónimas en el fútbol argentino, hay otros 15 temas por debatir. Las SAD son el tema número 16 en el orden de prioridades y necesidades que tiene el fútbol argentino”, expuso.

