Contra quiénes juega Argentina en el Mundial Sub 20: estadios, rivales, días y horarios

La selección argentina Sub 20 empezó el año con el pie izquierdo, pero si hace las cosas bien, también quizás lo pueda cerrar con una alegría. El horizonte que pintaba negro, sin competencias por los próximos meses, se aclaró. Ahora, lo que se avizora no son nubes, sino la luz y con ella, la gran ilusión de concretar un sueño: levantar una nueva Copa del Mundo de la categoría. El presente, es inmejorable, ¿por qué? Porque a principios de año esta selección no consiguió el objetivo de clasificar en la cancha y porque ahora, no solo jugará el Mundial sino que lo hará en su casa, en la tierra donde nacieron los campeones de Qatar 2022. ¿Y si se impregna de esa mística?

Este viernes, en Zurich, se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo Sub 20 que comenzará el próximo 20 de mayo y se extenderá hasta el 11 de junio, con cuatro escenarios dispuestos en el país. En este sentido, la albiceleste, que no clasificó por el Sudamericano de Ecuador, a principios de año, entró como anfitriona luego de que se le quitase el derecho como tal a Indonesia, por temas extradeportivos. E integrará el grupo A junto a Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala, grupo sencillo (al menos en los papeles) para aprovechar la oportunidad. Así, el conjunto que dirige Javier Mascherano (renunció tras el Sudamericano y lo convencieron para volver) debutará ante la nación que pertenece a Asia, en día y horario a confirmar.

* Si bien hay un cronograma tentativo de competencia, la FIFA, entidad madre del fútbol Mundial, aún no oficializó el fixture.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial, tras el sorteo de este viernes en Suiza

Mundial Sub 20 de la Argentina: todo lo que se sabe

Fecha: del 20 de mayo al 11 de junio.

del 20 de mayo al 11 de junio. Estadios: Santiago del Estero (Madre de Ciudades), Mendoza (Malvinas Argentinas), La Plata (Diego Armando Maradona) y San Juan (Bicentenario).

Santiago del Estero (Madre de Ciudades), Mendoza (Malvinas Argentinas), La Plata (Diego Armando Maradona) y San Juan (Bicentenario). Sede de la inauguración: Estadio Madre de Ciudades.

Estadio Madre de Ciudades. Dónde jugará la Argentina: a confirmar.

La ceremonia tuvo lugar en Zurich, la casa de la FIFA, en el marco de una organización "urgente"

Los países clasificados al Mundial Sub 20 y todos los grupos

Por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol) accedieron a la Copa del Mundo Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, a quienes se le suma la Argentina por ser anfitrión; por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia, mientras que el último campeón mundial, Ucrania, quedó afuera; en la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por su parte, en Oceanía (OFC) se clasificó Fiji; en África (CAF) Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y, por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

Grupo A

Argentina.



Uzbekistán.



Guatemala.



Nueva Zelanda.



Grupo B

Estados Unidos.



Ecuador.



Fiji.



Eslovaquia.



Grupo C

Senegal.



Japón.



Israel.



Colombia.



Grupo D

Italia.



Brasil.



Nigeria.



República Dominicana.



Grupo E

Uruguay.



Irak.



Inglaterra.



Túnez.



Grupo F

Francia.



Corea del Sur.



Gambia.



Honduras.



Tabla histórica de campeones del Mundial Sub 20

Argentina : seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

: seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Brasil : cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011).

: cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011). Portugal : dos (1989 y 1991).

: dos (1989 y 1991). Serbia : dos (1987 y 2015).

: dos (1987 y 2015). Ucrania : uno (2019).

: uno (2019). Inglaterra : uno (2017).

: uno (2017). Francia : uno (2013).

: uno (2013). Ghana : uno (2009).

: uno (2009). España : uno (1999).

: uno (1999). Alemania : uno (1981).

: uno (1981). Rusia: uno (1977).

