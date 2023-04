Selección Sub 20: Javier Mascherano está de regreso y dirigirá al equipo argentino en el Mundial

escuchar

Javier Mascherano revisó su decisión y volverá a la AFA para retomar su cargo de entrenador de la selección Sub 20. La insistencia de varios actores para que depusiera su actitud de marcharse resultaron clave. Desde el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el coordinador de los seleccionados juveniles, Bernardo Romeo, hasta las charlas que sostuvieron con el ‘Jefe’ Lionel Messi y Lionel Scaloni. Entre todos torcieron la primera reacción de Mascherano, que había sido renunciar tras el frustrante paso de la Argentina por el Sudamericano de enero, cuando el equipo quedó eliminado en la primera rueda y no consiguió la clasificación para el Mundial de la categoría, en Indonesia.

Pero la FIFA le quitó la sede a Indonesia, y el torneo se disputará desde el 20 de mayo en la Argentina. Como anfitrión, la AFA obtuvo en el escritorio lo que no se pudo ganar en la cancha. Y Mascherano irá por su revancha: este lunes acordaría el reingreso a la AFA, porque no hay tiempo que perder de cara al Mundial.

Mascherano, en una reunión con Claudio Tapia y Bernardo Romeo

Mascherano había asumido aquel mal paso deportivo como de su exclusiva responsabilidad. Y su postura había sido indeclinable. Incluso, Scaloni llegó a comentar: “Con Mascherano hablé luego del torneo. Él siente que lo mejor era no seguir, yo le dije que estaba equivocado. Cuando un tipo que vivió tantos años la selección cree que no tiene que continuar, bueno... lo intentamos de todas maneras, estábamos en línea...”. Pero Mascherano volvió.

El regreso del exvolante de la selección nacional al Sub 20 podría coincidir con la oficialización de Argentina como organizadora del Mundial Sub 20. En los últimos días ya se habían escuchado voces desde la AFA en el sentido de que a Mascherano “no hacía falta convencerlo porque pertenece a la selección”, pero en las últimas horas quedó en claro que no era necesario insistir más porque “se mostró convencido de volver”, según indicaron fuentes desde la entidad que rige el fútbol argentino.

En enero pasado, Mascherano había renunciado luego de un frustrante paso del seleccionado en el Sudamericano de Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Al ser confirmado como país organizador, Argentina podrá participar, luego de que ese derecho se le había escapado en el Sudamericano de Colombia. Y en esa condición también será uno de los cabezas de serie. El primer trabajo de Mascherano será rearmar la planificación del equipo, que se había desarmado luego de la eliminación, para un certmane que comenzará en poco más de un mes y medio.

Dentro de este panorama. las prácticas con jugadores del plano local comenzarían después de la fecha 11 de la Liga Profesional, que se disputará entre el 11 y el 13 del actual. A diferencia de lo sucedido con el torneo en Colombia la selección Sub 20 podrá reforzarse con los futbolistas que actúan en el exterior, para lo cual podría llamar, entre otros, al atacante de Manchester United, Alejandro Garnacho, que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo. También Matías Soulé, de Juventus, y los hermanos Valentín y Franco Carboni, que también actúan en el fútbol italiano, o Facundo Buonanotte, el exRosario Central que hoy es compañero de Alexis Mac Allister en Brighton, son algunos de los nombres que se sumarían al equipo nacional en las próximas semanas.

Mascherano, durante una de las prácticas en Ezeiza con el seleccionado argentino Sub 20; en los próximos días se reencontrará con los jugadores @Argentina

”Argentina es un país campeón del mundo, que tiene una candidatura muy fuerte y ahora los pasos siguientes en los próximos días será trasladar esta petición de la Asociación Argentina al Bureau de la FIFA, que será el que va a tomar la decisión definitiva” expresó el presidente Gianni Infantino hace unos días, en Paraguay. Indonesia perdió la sede por las manifestaciones en contra de la participación de Israel por cuestiones políticas.

Entre los escenarios previstos para la disputa del torneo, que todavía no tiene realizado el sorteo de grupos, podrían ser considerados los estadios Ciudad de La Plata; Del Bicentenario, de San Juan; La Pedrera, de San Luis; Malvinas Argentinas, de Mendoza, y el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. En cambio, no se prevé la utilización del Mario Kempes, donde juega regularmente Talleres y también alternan Belgrano e Instituto.

