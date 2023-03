¿El Mundial Sub 20 se juega en la Argentina? Lo que se sabe de la postulación de AFA y la decisión de la FIFA

escuchar

Lo que eran rumores, se confirmó este miércoles: la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le sacó el Mundial Sub 20 a Indonesia por conflictos extradeportivos y el certamen programado para jugarse entre el 20 de mayo y 11 de junio no tiene sede. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo seleccionado no clasificó, se postuló formalmente a ser anfitriona y la chance de que así sea es alta.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2023 debido a las circunstancias actuales”, informó la entidad madre del fútbol a través de un comunicado este miércoles. Aunque no dio detalles, la determinación es a raíz de la negativa del país asiático de que participe Israel, con el que las relaciones diplomáticas están rotas.

Claudio Tapia, a través de Alejandro Domínguez, puja para que el Mundial sea en la Argentina NORBERTO DUARTE - AFP

FIFA explicó, además, que “el nuevo país organizador” de la Copa del Mundo para menores de 20 años “se dará a conocer lo más pronto posible” y que las fechas establecidas para su inicio y final no van a “sufrir modificaciones”. También, adelantó que la PSSI será sancionada.

En Viamonte 1366 y en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Claudio Tapia “se relame”. A sabiendas del conflicto entre Indonesia e Israel y la posibilidad de que la FIFA le saque la sede a los asiáticos, formalizó la disposición de la Argentina para ser anfitriona a través de una notificación que envió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El anhelo tiene, principalmente, un objetivo deportivo: la albiceleste no se clasificó al campeonato porque tuvo un mal desempeño en el Sudamericano Sub 20 de Colombia que ganó Brasil y lo jugará en lugar de Indonesia en caso de ser local.

La Argentina no superó la primera etapa en el Sudamericano Sub 20 de Colombia y quedó sin Mundial Fernando Vergara - AP

En caso de recibir la sede al igual que en 2001 -fue campeón- y este jueves puede ser un día clave porque trascendió que Tapia se reunirá con Infantino en la sede de la Conmebol en Paraguay-, la Argentina tiene varios interrogantes que resolver aunque ninguno es un obstáculo, mucho menos en el contexto actual en el que, luego de que la selección mayor ganó el Mundial Qatar 2022, todos los planetas están alineados. En primer lugar, el combinado Sub 20 no tiene director técnico porque Javier Mascherano renunció tras la desazón en el torneo continental clasificatorio y no hay reemplazante a la vista a raíz de que, por ese mal resultado, el equipo no tiene ninguna competencia por delante.

La otra cuestión es en qué estadios se podrían jugar partidos, teniendo en cuenta que solo pueden utilizarse durante la extensión de la Copa del Mundo para tal fin. Así, recintos como el Monumental, la Bombonera, el Cilindro de Avellaneda o el Libertadores de América están descartados porque River, Boca, Racing e Independiente están en plena temporada.

En una situación similar están el de Mendoza, donde Godoy Cruz hace de local habitualmente, y el Mario Alberto Kempes de Córdoba que a menudo utilizan Talleres, Belgrano e Instituto. Sin embargo, como esos clubes cuentan con canchas propias, se podrían adaptar mientras dure la Copa del Mundo y utilizar ambos estadios, de los mejores del país. No hay obstáculos para organizar encuentros en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el que la selección argentina goleó a Curazao 7 a 0 en su segundo amistoso tras ser campeón mundial; en el Bicentenario de San Juan y el Padre Martearena de Salta, por mencionar algunos. El José María Minella de Mar del Plata, en tanto, no está en condiciones y se requiere una remodelación profunda imposible de concretar en el corto plazo.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, posible sede para los partidos del Mundial FB Estadio único Madre de Ciudades

Los países clasificados al Mundial Sub 20

La Copa del Mundo tiene 23 seleccionados clasificados que aguardan, además de conocer la nueva sede, el sorteo que se había programado para el 30 de marzo y se suspendió por la postura de Indonesia de que no compita Israel. Sin el elenco asiático, el 24° equipo será el del país que la FIFA designe como nuevo anfitrión.

Por Sudamérica accedieron a la Copa del Mundo Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador; por Europa Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia mientras que el último campeón mundial Ucrania, quedó afuera; por Asia Corea del Sur, Japón Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak; por Oceanía Fiji; por África Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y por Centroamérica y América del Norte Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

Los 24 combinados se dividirán en seis grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos -tres partidos-. Los dos líderes de cada zona más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta la definición.

