Convocados de la selección argentina: la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de junio

Con los amistosos de marzo, la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, cerró un ciclo. Aquellos partidos con Panamá en el Monumental de Núñez de Buenos Aires y ante Curazao en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero sirvieron para celebrar la obtención de la tercera copa con la gente, pero ya está. Al menos así lo hizo saber entonces el entrenador Lionel Scaloni, quien se refirió al camino de exigencias que le vienen al equipo albiceleste de cara a una nueva cita ecuménica: la de 2026. Transitar el recorrido como campeón en ejercicio trae consigo el disfrute, pero también aumenta miradas externas, presiones y demandas. Así, los próximos amistosos del conjunto nacional, enmarcados en una nueva fecha FIFA, son un volver a empezar.

En este sentido, el DT nacido en Pujato entregó una nueva nómina de convocatoria para enfrentar a Australia e Indonesia, el 15 y 19 de junio, respectivamente, en la gira que harán por Asia. Lionel Messi no se la pierde. El capitán está a la cabeza, pero se ausentan algunos campeones del mundo a la vez que aparecen nombres que no venían siendo parte. Por otro lado se repite el llamado a Alejandro Garnacho, el futbolista sobre el que quizás se eleven las mayores expectativas en vistas del recambio generacional y que en marzo no puso estar porque se lesionó. El europibe más famoso, finalmente debutaría en la mayor.

Con sonrisas, pero no con menos exigencias: Lionel Scaloni sabe de las demandas de la selección Rodrigo Néspolo

La lista de convocados de Lionel Scaloni

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Ajax)

Walter Benítez (PSV)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Germán Pezzella (Betis)

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Lens)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Marcos Acuña (Sevilla)

Leandro Paredes (Juventus)

Enzo Fernández (Chelsea)

Guido Rodríguez (Betis)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Thiago Almada (Atlanta United)

Giovani Lo Celso (Villarreal)

Lucas Ocampos (Sevilla)

Ángel Di María (Juventus)

Lionel Messi (PSG)

Julián Álvarez (Manchester City)

Giovanni Simeone (Napoli)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Fiorentina)

La lista de Scaloni tiene varias ausencias de campeones del mundo 2022, algunas ya estaban predeterminadas. Faltan Franco Armani (y por lo tanto no hay jugadores del ámbito local en la convocatoria), Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Alejandro ‘Papu’ Gómez y Ángel Correa. Son “sorpresa” Benítez y Balerdi, mientras que Alejandro Garnacho es la reafirmación. El Sub 20 que no pudo jugar el Mundial con la Argentina porque su club no lo cedió y quien también se perdió los partidos de marzo por lesionarse en la antesala de ellos, tendría finalmente su estreno con la selección mayor.

Lionel Messi, como capitán, le legó la Copa del Mundo a los hinchas, en los amistosos de marzo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Cómo sigue el año de la Argentina campeona del mundo

La próxima ventana de partidos correspondiente a fecha FIFA será a mediados de junio. Para ella, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó una gira por Asia con dos encuentros: el primero el 15, en Beijing ante Australia (rival de octavos de final de Qatar 2022) y el segundo el 19 en Yacarta, ante Indonesia.

Julián Álvarez, uno de los que se ganó la titularidad en pleno Mundial, fue nuevamente llamado GIUSEPPE CACACE - AFP

Luego, en septiembre, la selección iniciará la competencia oficial con las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Serán seis partidos hasta noviembre, tres como local y otros tantos de visitante. El debut será de local contra Ecuador y, luego, visitará a Bolivia. En la tercera jornada recibirá a Paraguay y un puñado de días después irá a Perú. En la última ventana del 2022, la albiceleste será anfitriona de Uruguay y visitará a Brasil.

Los partidos que le restan a la Argentina este año

15 de junio - Amistoso internacional vs. Australia.

- Amistoso internacional 19 de junio - Amistoso internacional vs. Indonesia.

4 al 10 de septiembre vs. Ecuador (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

- Eliminatorias al Mundial 2026. 11 al 17 de septiembre vs. Bolivia (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

- Eliminatorias al Mundial 2026. 9 al 15 de octubre vs. Paraguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

- Eliminatorias al Mundial 2026. 16 al 22 de octubre vs. Bolivia (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

- Eliminatorias al Mundial 2026. 13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

- Eliminatorias al Mundial 2026. 20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

Lionel Messi y la Argentina se abrirán camino al Mundial 2026 enfrentando a Ecuador Franklin Jacome - Pool Getty

Las Eliminatorias continuarán en 2024 con otros seis encuentros. En septiembre la Argentina recibirá a Chile y visitará a Colombia; en octubre jugará contra Venezuela y Bolivia; y en noviembre frente a Paraguay y Perú. La clasificación concluirá en 2025 con la última media docena de cotejos. En marzo la albiceleste chocará contra Uruguay y Brasil; en junio ante Chile y Colombia; y en septiembre sus oponentes serán Venezuela y Ecuador.

El fixture es el mismo que se utilizó para las Eliminatorias al Mundial 2022. Todos los seleccionados jugarán 18 partidos, nueve de local y la misma cantidad de visitante, en un período de tres años.

