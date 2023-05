Por qué Alejandro Garnacho no estará en el Mundial Sub 20 2023

escuchar

Alejandro Garnacho tiene todo para ser un chico de tapa. Y lo es: talento, carisma y una explosión de nivel que, a los 18 años, hace indefectiblemente posar los ojos sobre él. Idolatra a Cristiano Ronaldo, y lo apodan de la misma manera, aunque en diminutivo. Festeja como el luso y tiene la misma cuna para expandirse: Manchester United. Nació en España pero tiene doble nacionalidad, porque su mamá es argentina. Y entonces, a la hora de definirse, se parece más a Lionel Messi: quiere vestir la albiceleste, como sea. Ya lo hizo en partidos de juveniles, aunque no estuvo en el Sudamericano Sub 20 de enero y no estará ahora en el Mundial Sub 20 Argentina 2023 que inicia este sábado 20 de mayo y se extiende hasta el 11 de junio. Es el jugador con el que más se ilusionaban los hinchas.

Garnacho expresa siempre públicamente su deseo de estar con la albiceleste. Sin embargo, no son muchas las ocasiones en que vio plasmado ese deseo. En enero, cuando la selección nacional jugó el Sudamericano de Colombia, que oficiaba de clasificatorio a este Mundial de la categoría, no estuvo. En marzo, tenía al alcance de su mano el gran sueño: integrar el plantel de los campeones del mundo de Qatar 2022, con Messi a la cabeza. El entrenador Lionel Scaloni lo incluyó en la lista para los amistosos de fecha FIFA con Panamá en Buenos Aires y con Curazao en Santiago del Estero, pero se lesionó. Ahora, el DT del Sub 20, Javier Mascherano lo puso en la lista preliminar de convocados y Manchester United, su club, dijo ‘no’.

Como esta Copa del Mundo no figura en el calendario de la FIFA, las instituciones no tienen la obligación de ceder a los futbolistas a sus seleccionados. Esta es la razón por la que varios equipos se verán resentidos por no poder con ellos. La Argentina tiene tres fuertes bajas en este sentido: Garnacho, Facundo Buonanotte (Brighton) y Nicolás Paz (Real Madrid Castilla).

El ‘Bichito’, como le dicen a Garnacho, por admirar y festejar como Cristiano Ronaldo (El ‘Bicho’) habría manifestado al club sus intenciones de integrar la selección argentina. Sin embargo, el entrenador Erik ten Hag fue tajante: lo quiere para los objetivos venideros de su equipo: sumar en la Premier League para entrar a la Champions League 2023/23 y afrontar el 3 de junio la final de la FA Cup ante Manchester City. En los Diablos Rojos lleva jugados 30 partidos en la temporada y anotó cinco tantos.

Alejandro Garnacho le marcó un golazo a Wolverhampton por la Premier League 2022/2023 Agencia AFP - AFP

Todos los grupos del Mundial Sub 20 Argentina 2023

Grupo A

Argentina.

Uzbekistán.

Guatemala.

Nueva Zelanda.

Grupo B

Estados Unidos.

Ecuador.

Fiji.

Eslovaquia.

Grupo C

Senegal.

Japón.

Israel.

Colombia.

Grupo D

Italia.

Brasil.

Nigeria.

República Dominicana.

Grupo E

Uruguay.

Irak.

Inglaterra.

Túnez.

Grupo F

Francia.

Corea del Sur.

Gambia.

Honduras.

Alejandro Garnacho renovó su contrato con el United recientemente, en medio del tire y afloje

Los convocados de la Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Nicolás Cláa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Agustín Giay (San Lorenzo).

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Valentín Gómez (Vélez).

Román Vega (Barcelona de España).

Tomás Avilés (Racing).

Mediocampistas

Gino Infantino (Rosario Central).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra).

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal).

Valentín Carboni (Inter de Italia).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Delanteros

Alejo Véliz (Rosario Central).

Juan Gauto (Huracán).

Matías Soulé (Juventus de Italia).

Luka Romero (Lazio de Italia).

Brian Aguirre (Newell’s).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

La camiseta albiceleste le quedó lejos a Alejandro Garnacho en el último tiempo; estuvo poco Ig / @garnacho7

Venta de entradas para el Mundial Sub 20

Los boletos se expenden a través de Deportick, la plataforma digital que FIFA eligió para direccionar a los simpatizantes desde su sitio web. Es el mismo en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso tickets para los amistosos de la selección argentina de Lionel Scaloni vs. Panamá y Curazao, por lo que las condiciones para comprar a través de él son las mismas. Se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. A diferencia de los partidos de Lionel Messi y compañía, se obtiene une un boleto electrónico con un código QR que no se debe cambiar por una entrada física en la previa al evento, como sí ocurrió hace unos meses, generando incordios.

La Argentina Sub 20 debutará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero Fernando Font - LA NACIÓN

Los precios para los encuentros de la fase de grupos rondan los 3000 pesos, dependiendo del estadio y su disponibilidad, y no se le añade un “costo de servicio”. Como en cada recinto se programaron dos juegos consecutivos, con una entrada se puede presenciar ambos. A medida que el campeonato avanza, el costo de los tickets aumenta hasta llegar a un tope de 8000 pesos. Las entradas para la final ya se agotaron.

En la zona A la Argentina de Javier Mascherano disputará sus duelos contra Uzbekistán y Guatemala en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, por último, jugará contra Nueva Zelanda en el Bicentenario de San Juan. Si avanza a octavos de final, cambiará de ciudad. Las otras sedes son La Plata y Mendoza.

LA NACION