Coquimbo Unido venció 1-0 a Audax Italiano, por la Primera División Chile

En un encuentro disputado el 8 de noviembre de 2026 a las 12.30 en el Estadio Municipal de La Florida, Coquimbo Unido logró una importante victoria por 1-0 frente a Audax Italiano, bajo el arbitraje de Matias Assadi.

La diferencia en el marcador llegó en el complemento. A los 50 minutos, Guido, Vadalá marcó el 1 gol tras asistencia de Sebastián, Galani. El desarrollo del juego también estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas fricciones. Audax Italiano intentó reaccionar con variantes desde el banco, incluyendo el ingreso de Michael, Fuentes por Vicente, Zenteno tras el descanso, pero no pudo vulnerar la valla rival.

El rigor físico se hizo presente en el campo con varias tarjetas amarillas. Por el lado de Audax Italiano, fueron amonestados Felipe, Salomoni, Ariel, Uribe y César, Pinares. En tanto, en Coquimbo Unido, recibieron tarjetas preventivas Benjamín, Gazzolo, Luis, Riveros y Manuel, Fernández.

Hacia el cierre del partido, los entrenadores agotaron sus cambios buscando refrescar el equipo. En Coquimbo Unido, destaca el ingreso de Lucas, Pratto por el autor del gol, Guido, Vadalá, a los 80 minutos. Este resultado permite a Coquimbo Unido llevarse los tres puntos fuera de casa tras un duelo cerrado y disputado en la recta final del campeonato.