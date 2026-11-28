En un encuentro disputado el 28 de noviembre de 2026 a las 18.00, Coquimbo Unido logró una contundente victoria por 3-1 frente a Deportes Limache en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El partido, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile, contó con el arbitraje de Héctor Jona.

Desarrollo y goles

El marcador se abrió a los 14 minutos, cuando Benjamín Chandía anotó el primer gol para el local tras una asistencia de Luis Riveros. Apenas comenzada la segunda etapa, a los 46 minutos, César Fuentes igualó transitoriamente para la visita tras recibir de Jean Meneses. Sin embargo, Coquimbo Unido retomó la ventaja a los 58 minutos con un tanto de Luis Riveros, asistido por Guido Vadalá, quien posteriormente sellaría el 3-1 definitivo a los 71 minutos mediante un tiro penal.

Cambios tácticos

Durante la segunda mitad, ambos estrategas buscaron refrescar sus esquemas. Por el lado de Coquimbo Unido, destacó el ingreso de Lucas Pratto y Cristián Zavala en busca de mayor peso ofensivo. Por su parte, Deportes Limache intentó modificar el rumbo con las variantes de Hugo Martínez y Marcelo Flores apenas iniciado el complemento, aunque no lograron contener la ofensiva local.

Disciplina y estadísticas

El encuentro tuvo un trámite friccionado, lo que derivó en varias amonestaciones. En Coquimbo Unido, vieron la tarjeta amarilla Luis Riveros, Francisco Salinas, Salvador Cordero y Sebastián Galani. En tanto, por el lado de Deportes Limache, fue amonestado Gonzalo Sosa. El conjunto local supo capitalizar sus llegadas para asegurar los tres puntos en casa.