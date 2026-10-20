Corinthians empató 1-1 con Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 19 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Neo Química Arena, con el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un compromiso correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A, Corinthians y Vitória igualaron 1-1, repartiendo unidades en un trámite disputado.

En cuanto a las formaciones, Corinthians se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Vitória optó por un 4-1-4-1. La apertura del marcador llegó a los 46 minutos, cuando Carlos Renê, de Sousa Ferreira anotó el 1er gol para la visita. Ya en la segunda mitad, a los 66 minutos, Yuri Alberto, Monteiro da Silva marcó el 1er gol para el conjunto local a través de un penal. El duelo también contó con tarjetas amarillas por discrepancia para Rodrigo, Garro (102') y Carlos Renê, de Sousa Ferreira (52').

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta actividad en los banquillos. A los 67 minutos, Corinthians movió el banco: ingresó Kaio César, Andrade Lima por Victor Vinícius, Coelho dos Santos. Posteriormente, el equipo local realizó más variantes con los ingresos de Matheus, Lima Beltrão Oliveira, Charles, Rigon Matos y Guilherme William, Silva Inácio. Por el lado de Vitória, el entrenador refrescó su planteo con los cambios de José Vitor, Silva Neves, Lucas, Rodrigues da Silva, Fabrício, do Rosário dos Santos, Walace, Souza Silva e Ignacio, Laquintana.

En el plano estadístico, Corinthians dominó la posesión con un 67,9% frente al 32,1% de Vitória. El equipo local fue más incisivo en ataque, registrando 21 tiros totales contra 5 del rival, aunque ambos igualaron con 5 remates directos a puerta. En cuanto a la pelota parada, Corinthians forzó 9 tiros de esquina, mientras que Vitória solo contó con 1, reflejando el volumen de juego ofensivo propuesto por el equipo local que, sin embargo, no pudo romper la paridad definitiva en el marcador.