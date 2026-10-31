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Corinthians venció 2-0 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Corinthians se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Corinthians venció 2-0 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026
Corinthians venció 2-0 a Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 30 de octubre del 2026 a las 20.00 en la Neo Química Arena, con el arbitraje de Matheus Delgado Candançan. En un compromiso que estuvo marcado por la temprana expulsión de Bruno, Santos de Oliveira en la visita a los 23 minutos por conducta violenta, Corinthians logró capitalizar su superioridad numérica para sellar un triunfo clave ante Mirassol.

Desarrollo y eficacia

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque la propuesta de Corinthians resultó mucho más efectiva ante una defensa de Mirassol que sufrió el hombre menos durante gran parte del cotejo. A los 58 minutos, Matheus, Lima Beltrão Oliveira marcó el primer gol tras asistencia de Matheus, França Silva. Posteriormente, a los 80 minutos, Kaio César, Andrade Lima selló el 2-0 definitivo tras un pase de Rodrigo, Garro.

Estadísticas dominantes

El dominio de Corinthians se vio reflejado en las cifras finales del encuentro, donde registró un 59,5% de posesión frente al 40,5% de Mirassol. La presión ejercida por el dueño de casa fue constante, acumulando un total de 35 tiros contra un único remate del equipo visitante, logrando 8 disparos a puerta durante los 90 minutos.

Disciplina y variantes

La intensidad del duelo también se trasladó a la faceta disciplinaria y a la gestión de los planteles. Mirassol terminó condicionado por la tarjeta roja directa y las amarillas recibidas por Edson Guilherme, Mendes dos Santos y otro integrante del equipo. Por su parte, Corinthians movió el banco de suplentes para refrescar el equipo en el tramo final, con los ingresos de jugadores como André, Carrillo y Charles, Rigon Matos, asegurando así los tres puntos en esta jornada 33 del Brasileirao Serie A.

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