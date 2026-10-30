Diego Maradona y el tenis en la selección juvenil de 1979: la historia de las fotos inéditas del archivo de LA NACION

Las imágenes alumbran una sonrisa y, también, curiosidad, ganas de conocer el contexto, los detalles. Es increíble, teniendo en cuenta su vida documentada desde las calles de tierra de Villa Fiorito hasta el final, pero siempre hay más sobre Diego Maradona. Pasa el tiempo y continúa surgiendo material inédito sobre el astro argentino que hoy hubiera cumplido 66 años. En el archivo de LA NACION, muchas veces, se buscan y se hallan fotografías, recortes o documentos vírgenes o ignorados. Y el descubrimiento de esos tesoros periodísticos genera fascinación.

Sucedió de nuevo. Ahora con un puñado de fotos en blanco y negro nunca publicadas. Pertenecen al 12 de noviembre de 1979. Maradona había cumplido 19 años unos días antes. Y la selección argentina juvenil, campeona en el Mundial Sub 20 de Japón, en septiembre de ese mismo año, se preparaba para jugar un partido amistoso en el estadio Monumental de River frente a Valencia, de España, que tenía a Mario Kempes y era dirigido por Alfredo Di Stéfano.

Maradona, jugando al tenis durante una concentración de la selección juvenil, en 1979, en la quinta Salvatori: Escudero, Piaggio y Torres, de espaldas; en el fondo, de frente, Lanao Archivo LA NACION

En las imágenes inéditas se ve una versión tenística de Maradona (una de las primeras, intuimos; con los años tendría distintos capítulos con figuras y eventos del tenis). Se lo observa empuñando una raqueta de aluminio con la mano derecha, jugando dobles con algunos compañeros. ¿El lugar? El Campo de Deportes de la Fundación Salvatori, en José C. Paz, el sitio en el que se concentraba esa selección y donde había hecho base el equipo mayor campeón del Mundial 1978; ambos conjuntos, con César Luis Menotti como técnico, claro. La Asociación del Fútbol Argentino todavía no contaba con el predio actual, en Ezeiza.

El cartel de la quinta Salvatori, en José C. Paz, donde se concentró la selección argentina que ganó el Mundial de 1978, con Menotti como técnico

Los tres futbolistas que acompañan a Maradona en las fotos están de espaldas; también hay uno de frente, sí, pero a lo lejos, del otro lado de la red. Comenzaron las especulaciones. “¿Este no es (Marcelo) Bachino?”. “¿Este otro será (Abelardo) Carabelli?”. La llave para la revelación empezó con uno que aparece semiperfilado, en un extremo. “Se parece a Osvaldo Escudero”. Efectivamente: el contacto con el exjugador de Chacarita, Boca y Rosario Central, entre otros clubes, y un intercambio de mensajes bastaron para ir desanudando la historia.

Maradona celebrando con Lanao (exdelantero de Vélez) durante un partido de tenis el 12 de noviembre de 1979, en la quinta Salvatori, en José C. Paz Archivo LA NACION

“¡Sí, sí, soy yo!”, respondió, ante el llamado de LA NACION, el Pichi Escudero, que acaba de cumplir 66 años. “Y el de atrás, el que está de frente, es el Negro Lanao, que jugaba en Vélez”, clarificó, como recalca él mismo, uno de los privilegiados que fueron compañeros de Maradona y campeones tanto en la selección argentina como en clubes (en Boca del 81, en este caso).

“Sí, estoy al fondo, con raqueta, jugando con Diego… Gracias por la foto, no la tenía”, se alegró José Luis Lanao al recibir el mensaje de LA NACION en Logroño, España, donde está radicado el exdelantero del club de Liniers.

Maradona observa a Jorge Piaggio (por entonces, en Atlanta), que mide la altura de la red con la raqueta; acompañan Pichi Escudero y Manu Torres Archivo LA NACION

Resuelta una parte del enigma fotográfico, restaba descubrir quiénes eran los otros dos. Uno de ellos, el más alto y con pantalón largo, aparece midiendo la altura de la red de la cancha de tenis con la raqueta; el otro, de short, observa lo que hablan. Y fue el grupo de WhatsApp que tienen los campeones del juvenil lo que terminó de clarificar la historia. El primero, el más alto, es Jorge Piaggio, que actuaba como defensor en Atlanta. ¿Y el otro? También del conjunto de Villa Crespo, pero era delantero: Alfredo Manuel Torres. “Sí, es verdad, es Manu”, confirmó Lanao.

Las diapositivas tenísticas responden a un momento de ocio dentro de la concentración del histórico equipo juvenil que también tenía a Ramón Díaz y Juan Barbas como figuras. “Jugábamos al billar, al ping-pong, al básquet… Ahí pedimos raquetas y jugamos”, rememora Escudero. “Ahí yo estoy haciendo dobles con Diego, que jugaba bien a todo”, aporta Lanao.

Maradona divirtiéndose con el tenis, durante una concentración de la selección juvenil, el 12 de noviembre de 1979, en la quinta Salvatori, en José C. Paz Archivo LA NACION

En esa semana, según una publicación de LA NACION del 13 de noviembre, había un conflicto: los jugadores de la selección juvenil pedían un “premio mayor a los 1200 dólares estipulados por la AFA” para cada uno por jugar el amistoso con Valencia. El tironeo venía desde el Mundial de Japón. Maradona, capitán de aquel equipo, le dijo a este diario: “Estamos bien preparados para el partido, pero lo estaremos mucho mejor cuando arreglemos el problema de los premios, cosa que no nos permite tener la mente completamente disipada”. La selección y Valencia, finalmente, jugaron e igualaron 1-1 (el gol argentino lo anotó Hugo Alves de penal).

Maradona y Kempes tras el partido

“La quinta Salvatori tenía un hotel, un comedor, canchas… Y al lado del hotel había una cancha de tenis. Diego andaba bien a todos los deportes. Al ping-pong no le podías ganar. Tenía condiciones para todo. Si bien se formó jugando al fútbol en calles de tierra, agarraba una raqueta de tenis y sabía pegarle; era innato. Creo que en una de las fotos estábamos discutiendo por un pique, la altura de la red o algo”, sonríe Escudero, tratando de hacer memoria.

El equipo juvenil que ganó la final del Mundial 1979, ante la exURSS: de pie, de izquierda a derecha: Sergio García, Abelardo Carabelli, Juan Simón, Rubén Rossi, Hugo Alves y Diego Maradona; abajo, Osvaldo Escudero, Juan Barbas, Ramón Díaz, Osvaldo Rinaldi y Gabriel Calderón @tphoto2005

La famosa quinta llevaba el nombre de Natalio Francisco Salvatori, uno de los más grandes filántropos que tuvo la Argentina y que, en la década del 80, hasta quiso comprar a Maradona para que no dejara Argentinos Juniors. En ese mismo sitio, en el noroeste del Gran Buenos Aires, Maradona se enteró de que no sería parte del plantel para el Mundial 78. La historia dice que, al quedar desafectado en mayo de ese año, Diego se quebró emocionalmente y Leopoldo Luque, uno de los referentes de esa selección, fue quien lo consoló: “Vas a jugar varios mundiales”. Hoy, ese mismo predio es municipal y durante los veranos tiene colonias para los vecinos, además de otras actividades.

Apasionado por la mayoría de los deportes, Maradona tuvo un fuerte vínculo con el tenis y con muchos de sus protagonistas, argentinos y extranjeros. Tuvo debilidad por Juan Martín del Potro (lo llamaba “El Flaco” o “Martín”) y Gabriela Sabatini, por David Nalbandian y Diego Schwartzman, por Novak Djokovic y Roger Federer (“¡The machine!”, como le dijo Diego al legendario suizo cuando lo conoció en 2013, en Dubái).

Novak Djokovic y Diego Maradona en Abu Dhabi, en 2011 Instagram @djokernole

En 2024, durante una entrevista con LA NACION en Belgrado, Djokovic rememoró cuando vio personalmente a Maradona en 2011, en Abu Dhabi, cuando el argentino era DT de Al Wasl de Emiratos Árabes. “Una persona de mi equipo me dice: ‘Diego está aquí y te quiere ver’. ‘¿Me estás cargando? ¡Claro que sí!’. Jugamos un poquito al tenis, comimos alguna cosa, hablamos de la vida. Fueron cuatro o cinco horas de un sueño para mí, honestamente (...) Cuando murió fue un día muy triste", describió el máximo ganador de Grand Slams (24).

Maradona fue un frecuente espectador de partidos de Copa Davis. En 2006 estuvo presente en Moscú durante la final perdida ante Rusia. Y, también, fue uno de los miles de argentinos que hace una década celebraron la conquista de la Ensaladera en Zagreb, ante Croacia (de hecho, estando allí se enteró de la muerte de Fidel Castro, con el que había construido un vínculo). En 2008, durante el ATP de Buenos Aires, cruzó un límite al hostigar al italiano Potito Starace en un partido ante Nalbandian; luego le pidió disculpas y le envió una camiseta autografiada.

Maradona y Del Potro en el ATP de Dubai 2013

En septiembre de 2021, casi un año después del fallecimiento de Maradona, el equipo de Copa Davis de ese momento, capitaneado por Gastón Gaudio, hizo un homenaje durante la serie ante Belarús: los jugadores ingresaron con una camiseta que llevaba el N° 10 y el apellido del astro, además de lanzar globos al cielo, ante la emotiva presencia de Dalma Maradona y Claudia Villafañe.

“Uno, con el tiempo, empieza a valorar lo que vivió. Pasó tanto tiempo y parece mentira haber jugado con Diego. En ese momento no me daba cuenta, era desfachatado, no me pesaba nada. Pero saber que estuve con el más grande, en el juvenil y en Boca, donde también dimos la vuelta olímpica, fue un honor. Una vez en Casa Amarilla nos juntaron para un amistoso, nos sacamos una foto juntos y Diego dice: ‘Vení, vení que hay vueltas olímpicas acá’. Me llena de orgullo”, se emociona Escudero, repasando las fotos con Maradona y sus excompañeros, verdaderas joyas de archivo que volvieron a tener vida.