Corinthians venció 3-0 a Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

El 23 de julio de 2026 a las 19.30, Corinthians y Remo se enfrentaron en el Neo Química Arena por la jornada 19. El encuentro finalizó con una contundente victoria por 3-0 a favor de Corinthians, en un partido que contó con el arbitraje de Lucas Casagrande.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos técnicos presentaron esquemas diferentes desde el inicio: Corinthians optó por un 4-2-3-1, mientras que Remo eligió un 4-4-2 clásico. La apertura del marcador llegó en la primera mitad. A los 26 minutos, Yuri Alberto, Monteiro da Silva marcó el primer gol tras asistencia de André Luiz, Santos Dias. El dominio de Corinthians continuó y, a los 40 minutos, Kaio César, Andrade Lima amplió la ventaja anotando el segundo tanto gracias a un pase de Breno, de Souza Bidon. Apenas comenzada la segunda mitad, a los 47 minutos, Yuri Alberto, Monteiro da Silva volvió a aparecer para sellar el 3-0 definitivo tras una asistencia de Zakaria, Labyad.

Estadísticas que reflejan el dominio

El trámite del partido estuvo marcado por el control del balón a favor de Corinthians, que registró un 55,9% de posesión frente al 44,1% de Remo. Esta superioridad también se evidenció en la faceta ofensiva, con 15 tiros totales y 7 a puerta para el conjunto ganador, mientras que Remo apenas logró 3 disparos, sin generar mayor peligro de cara al arco rival. Además, en cuanto a la pelota parada, se ejecutaron 3 tiros de esquina para Corinthians y 4 para Remo.

Cambios y amonestaciones en el tramo final

En el complemento, el ritmo del juego llevó a ambos entrenadores a realizar modificaciones buscando alterar la dinámica. Entre las variantes más destacadas se encontraron:

A los 72 minutos, ingresó Jesse, Lingard por Zakaria, Labyad en Corinthians por razones tácticas.

por en por razones tácticas. A los 80 minutos, Fabrizio, Angileri reemplazó obligadamente por lesión a Matheus, Lima Beltrão Oliveira .

reemplazó obligadamente por lesión a . Por parte de Remo, José Ricardo, Araújo Fernandes había entrado en el entretiempo en lugar de Vitor, Frezarin Bueno para intentar revertir la historia.

Hacia el cierre del compromiso, la intensidad dejó algunas fricciones. A los 85 minutos, el colegiado mostró la tarjeta amarilla a Gabriel Armando, de Abreu en Corinthians y a Marllon, Gonçalves Jerônimo Borges en Remo, ambos por discusiones en el campo de juego.