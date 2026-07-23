El ex jugador de Inglaterra que pide sanciones contra los Pumas

El pitazo de Angus Gardner determinó el desenlace de los 80 minutos con triunfo de Inglaterra sobre Argentina, pero las repercusiones del controversial cierre en Santiago del Estero persisten. La Rosa salió airosa del Estadio Único Madre de Ciudades por la tercera fecha del Nations Championship con una definición que sigue dando que hablar y tiene a Tomás Albornoz en el centro de la escena, por una posible suspensión por el altercado del final con el árbitro.

En Europa también subsisten las polémicas que dejó la última semana del Nations Championship en el hemisferio sur. Los jugadores ya entraron en el periodo de vacaciones, pero siguen los efectos en los medios británicos en una semana candente, luego del choque entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del fútbol y el enfrentamiento en el rugby, que tuvo un vínculo particular con la selección: los Pumas utilizaron una vestimenta en homenaje al equipo campeón del mundo de 1986, desde la camiseta azul, el short negro con los números y las medias blancas. La marca deportiva Le Coq Sportif homenajeó los 40 años del título de México 86 y un exjugador de Inglaterra pidió que sancionen a los Pumas.

“Existe otro aspecto de la hostilidad que rodeó este partido que World Rugby debe investigar. Se trata del hecho de que a Argentina se le permitió jugar con una equipación que hacía referencia a la que usó la selección argentina de fútbol en 1986, una campaña que incluyó el infame engaño de Diego Maradona y su gol de la Mano de Dios contra Inglaterra”, escribió Brian Moore en su columna en The Telegraph.

Brian Moore, exhooker de la selección de rugby de Inglaterra @englandrugby

“¿Por qué se permitió este gesto provocador e innecesario? El rugby es un deporte de choques violentos y ya es bastante peligroso sin este tipo de poses infantiles”, añadió el hooker, que arremetió contra los Pumas y el ambiente de un encuentro caliente: “La consecuencia más lamentable de la hostilidad en torno al partido no fueron los empujones y forcejeos entre los jugadores. Eso ocurre y, aunque las autoridades pueden intervenir, a veces desearía que los árbitros les dieran permiso para una pelea multitudinaria, tras la cual todos podríamos seguir jugando o viendo rugby. Lo más preocupante son los informes de que el árbitro, Angus Gardner, fue objeto de insultos después del partido y que le arrojaron algo desde la grada. No me gustó ver a Tomás Albornoz, el apertura argentino, haciendo un leve contacto con el árbitro australiano después de que este anulara el try que podría haber empatado el partido. Que empujen a los rivales todo lo que quieran, pero a los jugadores nunca se les debería permitir ponerle la mano encima a los árbitros”, escribió el exforward sobre el incidente del tucumano, que será citado a declarar y podría ser suspendido.

Brian Moore fue un feroz hooker de Inglaterra que participó de los tres primeros mundiales de la historia del rugby, en 1987, 1991 y 1995. Jugó 64 test para su país y realizó dos giras con los British and Irish Lions, en 1989 y 1993. Realizó gran parte de su carrera en Nottingham, luego lució la camiseta de Harlequins y en la última etapa de su carrera, ya en la era profesional abierta, se desempeñó en Richmond. Allí compartió plantel con Agustín Pichot, en los primeros años del medioscrum argentino en Europa. Una marca registrada era su vincha, que utilizó durante gran parte de su carrera.

El momento en el que Albornoz discute con el árbitro Gardner tras el final del partido entre los Pumas e Inglaterra Redacción LA NACION

Ya retirado, Moore tuvo un largo recorrido en los medios de comunicación. Tajante, se refirió a su experiencia en Argentina: “Formé parte de la selección inglesa, el primer equipo deportivo británico en realizar una gira por Argentina tras la Guerra de las Malvinas, y el ambiente en cada estadio, por decirlo suavemente, no era del todo positivo. Ganar en Argentina no es fácil, como han comprobado incluso los mejores equipos en los últimos años”, expresó quien visitó Argentina en 1990, con magros resultados: perdieron ante Banco Nación, la selección de Cuyo y de Buenos Aires y también en el segundo test ante los Pumas, en Vélez, mientras que se impusieron ante Tucumán, Córdoba y el primer duelo ante los Pumas.

Moore, además, fue titular ante la selección argentina en la fase de grupos del Mundial de 1995, con triunfo inglés 24-18, en Durban. En su columna hizo énfasis en el arbitraje del sábado: “Quizás se necesite un sociólogo para definir por qué el ambiente en Santiago del Estero fue hostil, tanto dentro como fuera del campo, pero sea cual sea la causa, se tradujo en un partido tenso y en entrevistas posteriores igualmente tensas con ambos entrenadores”, puntualizó. “Los árbitros no cometen actos que requieran revisión y casi puedo garantizar que la legitimidad de las tarjetas amarillas estará determinada por el equipo al que apoyes. No creo que Gardner y su equipo acertaron en todas las decisiones, pero nadie puede afirmar que alguna de las tarjetas careciera de fundamento. Seleccionas las pruebas que respaldan tus prejuicios”.

En las tribunas del estadio de Santiago del Estero hubo banderas alusivas a Malvinas Gustavo Garello - AP

Además, instó al ente que regula el rugby mundial a sancionar a Argentina por los reclamos de Albornoz y los objetos que le lanzaron hinchas a Angus Gardner mientras dejaba el campo de juego. “World Rugby tiene el deber de investigar a fondo estos informes y, si resultan ser ciertos, sancionar a Argentina de manera contundente. El rugby no puede permitirse que sus árbitros queden expuestos cuando se esfuerzan por arbitrar partidos difíciles que, en ocasiones, presentan una complejidad desconcertante respecto a sus reglas establecidas. Tengo la sensación de que World Rugby querrá restarle importancia a estas acusaciones, pero si lo hace, desalentará aún más a la gente a participar en el arbitraje y estará eludiendo sus responsabilidades. Atraer árbitros es cada vez más difícil y World Rugby debe hacer todo lo posible para frenar esta tendencia”.