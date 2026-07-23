Tomás Etcheverry derrotó a Ignacio Buse en el ATP de Kitzbühel y avanzó a las semifinales

Tomás Etcheverry, 31° del ranking mundial, está aprovechando la última semana ATP sobre polvo de ladrillo de la temporada. En el 250 de Kitzbühel, una ciudad alpina del estado austriaco de Tirol, al límite con Baviera (Alemania), el argentino se enfrentó por primera vez con el peligroso peruano Ignacio Buse (35°), por los cuartos de final, y se impuso por 6-2 y 7-5, en 1h43m.

El jugador platense, acompañado por su entrenador Waly Grinóvero, estuvo 5-2 abajo en el segundo set, pero logró serenarse, ganar precisión y, con mayor experiencia que su rival (27 años contra 22), lo dio vuelta. Registró tres aces, una doble falta, un 56% de primeros servicios, el 81% de puntos ganados con el primer saque y el 56% con el segundo. Además, le generó doce break-points al limeño y pudo concretar cuatro rompimientos.

Así cerró el partido Etcheverry

The Argentine marches on 🇦🇷



Etcheverry is into his 10th ATP tour semi-final after defeating Buse 6-2 7-5!#GeneraliOpen pic.twitter.com/87FJOODtmU — Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2026

Etcheverry se clasificó para su décima semifinal del ATP Tour, todas en polvo de ladrillo. Es la tercera vez que se coloca como uno de los mejores cuatro de un torneo en el año, tras Buenos Aires (perdió ante Francisco Cerúndolo) y Río de Janeiro (venció a Alejandro Tabilo en la final). Después de vencer a Buse, su balance contra rivales del top 50 en el año pasó a ser de 4-11, tras derrotar a Zizou Bergs (N° 29) en Miami, a Térence Atmane (N° 45) en Montecarlo y a Jack Draper (N° 28) en Barcelona.

Buse culminó su temporada de polvo de ladrillo, que tuvo muchos puntos destacados: fue campeón del ATP 500 de Hamburgo y semifinalista en Río de Janeiro.

Este viernes, en los 800 metros sobre el nivel del mar que hay en la ciudad austriaca (lo que genera que la pelota viaje más rápido de lo habitual), el rival de Etcheverry en Kitzbühel será el primer preclasificado, el kazajo Alexander Bublik (11° del mundo), o el eslovaco Alex Molcan (81°).

Etcheverry aspira a convertirse en el sexto jugador con múltiples títulos en singles en la temporada. Impulsado por la corona de Río de Janeiro (la primera de su carrera), busca seguir los pasos de Jannik Sinner (6), Ben Shelton (3), Carlos Alcaraz (2), Fran Cerúndolo (2) y Daniil Medvedev (2).

La derrota de Navone

En el mismo torneo, quienes no tuvieron un buen rendimiento este jueves fueron Mariano Navone y Sebastián Báez. Los dos argentinos se despidieron en los cuartos de final. Navone (47°) perdió frente al francés Quentin Halys (83°; estaba 6-0 abajo frente a argentinos) 7-5 y 6-3. Luego, Báez (56°) padeció el saque del alemán Yannick Hanfmann (52°; con 34 años y ocho meses es el semifinalista más veterano de la historia del torneo) 6-3 y 6-1: el germano anotó siete aces, no cometió dobles faltas, obtuvo el 74% de puntos con el primer saque y castigó de drive cada vez que pudo.

La caída de Báez

Antes de la gira norteamericana sobre superficie dura (Washington y Los Cabos serán las primeras estaciones del circuito masculino), el otro ATP en canchas lentas que se juega esta semana es en Estoril, Portugal, donde se está destacando Román Burruchaga (60°). El porteño, hijo de Jorge Burruchaga, venció al legendario Stan Wawrinka y al local Nuno Borges: este viernes, por los cuartos de final, se medirá con el talentoso belga Alexander Blockx (38°).