El encuentro se disputó el 29 de noviembre de 2026 a las 16.00 en el estadio Couto Pereira. Con el arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho, Coritiba y Flamengo igualaron en un compromiso vibrante. A los 19 minutos, Josué Filipe, Soares Pesqueira marcó el primer gol para el local tras asistencia de Bruno, Ferreira Melo. Ya en la segunda mitad, a los 48 minutos, Pedro Guilherme, Abreu dos Santos marcó el primer gol de Flamengo mediante un penal. Posteriormente, a los 63 minutos, Samuel, Dias Lino marcó el segundo gol para la visita tras asistencia de Jorge Luiz, Frello Filho. Finalmente, a los 65 minutos, Guilherme de Jesus, da Silva sentenció el empate definitivo para Coritiba tras asistencia de Josué Filipe, Soares Pesqueira.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico de 4-3-3. Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad. Por el lado de Flamengo, resultó clave el ingreso de Samuel, Dias Lino al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Luiz, de Araújo Guimarães Neto, cambio que aportó profundidad ofensiva. En Coritiba, ante la intensidad del juego, el cuerpo técnico realizó múltiples modificaciones hacia el final del cotejo, destacando el ingreso de Joaquín, Lavega por Breno Henrique, Vasconcelos Lopes a los 59 minutos para refrescar el ataque.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota fue notablemente dispar: Flamengo registró una posesión del 63,6% frente al 36,4% de Coritiba. A pesar de la superioridad en el control, la efectividad fue pareja, ya que ambos equipos concretaron 7 remates a puerta. En cuanto al volumen de juego generado, el conjunto visitante acumuló un total de 20 tiros contra los 16 efectuados por el local, reflejando un partido abierto y de constante ida y vuelta.

Disciplina y datos complementarios

El trámite estuvo marcado por el rigor físico, derivando en diversas amonestaciones. Por el lado de Coritiba, recibieron la tarjeta amarilla Sebastián, Gómez, Bruno, Ferreira Melo y Thiago, dos Santos. En Flamengo, la disciplina también fue puesta a prueba, siendo amonestado Jorge Luiz, Frello Filho sobre el cierre del partido. El despliegue de ambos conjuntos en los tiros de esquina, con 5 para la visita y 2 para el local, cerró la estadística de un duelo equilibrado en el Brasileirao Serie A.