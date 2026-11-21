El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 17.30 en la Arena Acelen Fonte Nova, con arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un enfrentamiento clave por la jornada 36 del Brasileirao Serie A, Coritiba logró imponerse por 1-0 ante Bahia. A los 74 minutos, Breno Henrique, Vasconcelos Lopes marcó el 1-0 gol tras asistencia de Guilherme de Jesus, da Silva.

Análisis táctico y desarrollo

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos: Bahia saltó al campo con un 4-3-1, mientras que Coritiba optó por un 3-4-3. El desarrollo se vio afectado por una serie de sustituciones tempranas realizadas por el entrenador local antes del entretiempo, buscando modificar el rumbo del cotejo. Sobre el final, la disciplina fue un factor determinante, destacando la expulsión de Nicolás Acevedo en el minuto 81 tras acumular dos tarjetas amarillas por reclamos.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue para Bahia, que registró un 59,1% frente al 40,9% de Coritiba. Sin embargo, la efectividad fue dispar: a pesar de intentar más remates (14 contra 11), el conjunto local solo pudo direccionar 4 tiros a puerta, mientras que Coritiba tuvo mayor precisión con 5 remates al arco. La paridad en las acciones se reflejó también en los tiros de esquina, con 9 para la visita y 8 para el dueño de casa.

Disciplina y cierre

La tensión del cierre de temporada se hizo sentir en el césped. Bahia sufrió la baja de Nicolás Acevedo, amonestado dos veces en menos de cinco minutos, lo que complicó sus chances de remontada. Por el lado de Coritiba, además del goleador Breno Henrique, Vasconcelos Lopes, también fue amonestado Joaquín Lavega en el tiempo de descuento, cerrando un encuentro sumamente disputado que terminó por darle tres puntos vitales a los visitantes en su visita a Salvador.