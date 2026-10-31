Coritiba venció 2-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Couto Pereira, con el arbitraje de Jonathan Pinheiro. En un compromiso correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, el conjunto de Coritiba logró imponerse frente a Vitória por un marcador de 2-0, consolidando su dominio a lo largo del complemento.

El trámite del partido se definió en la segunda parte gracias a la contundencia ofensiva del equipo local. A los 58 minutos, Pedro Rocha Neves marcó el primer gol del encuentro. Posteriormente, a los 69 minutos, Guilherme de Jesus da Silva amplió la diferencia tras una asistencia de Tiago Cóser. En cuanto a lo táctico, Coritiba planteó un esquema 4-2-3-1, mientras que Vitória apostó por un 4-1-4-1, sistema que no logró contrarrestar las aproximaciones del adversario.

A medida que el reloj avanzaba, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. Por el lado de Vitória, se realizaron cambios como el ingreso de Gabriel Baralhas dos Santos, Matheus Martins Fogaça de Paula y Renato Kayzer de Souza, buscando sin éxito revertir el 2-0. Por su parte, Coritiba gestionó su ventaja con múltiples sustituciones, incluyendo las entradas de Vinicius Romualdo dos Santos y Joaquín Lavega a los 80 minutos.

En el análisis estadístico, el dominio de Coritiba fue claro al registrar 20 remates totales contra 7 de su rival, manteniendo además una alta eficacia con 7 disparos a puerta. Aunque Vitória tuvo una mayor posesión del balón con el 51,2% frente al 48,8% de Coritiba, careció de profundidad para inquietar el arco contrario. El encuentro también registró amonestaciones, destacando la tarjeta amarilla para Emanuel Brítez en el visitante por protestar y para Vitor Goncalves Tissi en el local sobre el cierre del partido.