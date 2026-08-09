Coritiba venció 2-1 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El 8 de agosto de 2026, a las 20.30, Coritiba y Chapecoense se enfrentaron en el estadio Couto Pereira por la jornada 22. Bajo el arbitraje de João Vitor Gobi, Coritiba se quedó con la victoria por 2-1 tras un intenso partido que se definió en el tiempo regular.

El desarrollo del partido y los goles

Ambos técnicos eligieron un esquema 4-2-3-1 como formación inicial, pero con interpretaciones tácticas distintas en el campo de juego. A los 31 minutos, Tiago Cóser marcó el primer gol para abrir el marcador a favor de Coritiba. En la segunda mitad, a los 82 minutos, Pedro Rocha Neves amplió la ventaja anotando el segundo tanto tras una asistencia de Joaquín Lavega. Sobre el final del encuentro, a los 95 minutos, Túlio Eduardo Silva de Oliveira descontó para Chapecoense gracias a un pase de Kevin Ramírez, sellando el 2-1 definitivo.

Cambios y amonestaciones que marcaron el ritmo

El desarrollo del partido se vio afectado por interrupciones y lesiones que obligaron a mover los bancos desde temprano.

A los 37 minutos, Brian Ocampo ingresó por el lesionado Josué Filipe Soares Pesqueira en Coritiba , aunque el atacante uruguayo también debió abandonar el campo por lesión poco después.

ingresó por el lesionado en , aunque el atacante uruguayo también debió abandonar el campo por lesión poco después. A los 62 minutos, Chapecoense buscó respuestas ofensivas con el ingreso de Kevin Ramírez por Márcio Antônio de Sousa Júnior, un cambio que resultó efectivo para la asistencia final.

En cuanto a las sanciones disciplinarias, el juez del encuentro amonestó con tarjeta amarilla a Bruno Ferreira Melo a los 31 minutos y a Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi a los 55 minutos.

El análisis de las estadísticas

A pesar de que Chapecoense dominó el control del balón con un 64,1% de posesión frente al 35,9% de Coritiba, no logró capitalizar esa superioridad en el marcador. Coritiba fue mucho más profundo y vertical al atacar, generando 15 remates totales con 4 tiros al arco, mientras que su rival intentó en 12 ocasiones, logrando apenas 3 disparos entre los tres palos. Además, el encuentro registró 5 tiros de esquina para el equipo ganador y 6 para el conjunto derrotado, reflejando un duelo dinámico donde la efectividad en el último cuarto de cancha terminó marcando la diferencia.