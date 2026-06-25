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Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo donde Costa de Marfil se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 25 de junio de 2026 a las 17.00 en el Philadelphia Stadium. Ante la presencia de los espectadores y bajo el arbitraje de Glenn Nyberg, Costa de Marfil logró una victoria sólida frente a Curazao por el resultado final de 2-0, sellando su actuación en esta etapa del torneo.

Las claves del encuentro

El dominio de Costa de Marfil se tradujo tempranamente en el marcador. A los 7 minutos, Nicolas, Pépé marcó el 1er gol tras asistencia de Yan, Diomande. Posteriormente, a los 64 minutos, nuevamente Nicolas, Pépé amplió la ventaja tras una asistencia de Ibrahim, Sangaré. En cuanto a lo táctico, Curazao se plantó con un esquema 541, mientras que Costa de Marfil optó por un 4231.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido contó con varias interrupciones por faltas. El goleador Nicolas, Pépé fue amonestado a los 34 minutos, mientras que en Curazao vieron la tarjeta amarilla Juninho, Bacuna a los 74 y Gervane, Kastaneer a los 82 minutos. Los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas:

  • A los 45 minutos, Costa de Marfil realizó su primer cambio táctico con el ingreso de Christ, Inao Oulaï por Amad, Diallo.
  • A los 67 minutos, Costa de Marfil movió el banco con tres modificaciones simultáneas: ingresaron Elye, Wahi, Oumar, Diakité y Bazoumana, Touré.
  • Curazao realizó múltiples ajustes en los minutos 61, 77 y 90, buscando sin éxito revertir el resultado.

Estadísticas del cierre

A pesar de la caída, Curazao intentó generar peligro con 11 disparos totales (2 a puerta) frente a los 7 disparos de Costa de Marfil (3 a puerta). En el control del juego, Costa de Marfil mantuvo una posesión del 63,4%, mientras que Curazao alcanzó el 36,6%. En cuanto a la pelota parada, Costa de Marfil registró 6 corners contra los 4 que obtuvo Curazao.

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