Croacia venció 2-1 a República Checa por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Opus Arena, con arbitraje de Luís Miguel Branco Godinho. Croacia y República Checa protagonizaron un enfrentamiento intenso por la jornada 6 de la Liga de Naciones, donde el conjunto local logró capitalizar sus oportunidades para quedarse con la victoria.

En cuanto al desarrollo del juego, ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico similar, utilizando una formación 4-2-3-1. El marcador se abrió rápidamente: a los 2 minutos, Ivan Perisic marcó el 1er gol tras asistencia de Dion Beljo. Tras varios cambios tácticos, el final fue emocionante: a los 84 minutos, Adam Hlozek igualó para la visita, pero la reacción de Croacia fue inmediata, ya que a los 87 minutos, Lovro Majer marcó el 2do gol tras asistencia de Luka Vuskovic para sentenciar el 2-1 definitivo.

El impacto de los cambios fue determinante en el desenlace. Croacia refrescó su ataque con el ingreso de Lovro Majer por Martin Baturina a los 74 minutos, una decisión clave que permitió desequilibrar el marcador poco después. Por su parte, el entrenador visitante intentó variantes con múltiples sustituciones simultáneas a los 64 minutos, incluyendo el ingreso de Krystof Danek y Lukás Ambros, pero el ímpetu local resultó superior.

En el análisis estadístico, el dominio de Croacia quedó reflejado en sus números: registró una posesión del 60,5% frente al 39,5% de República Checa. Además, el conjunto local mostró mayor ambición ofensiva con 21 tiros totales contra 8 de su rival, y 8 remates a puerta frente a solo 1 de los visitantes. La disciplina también fue un factor, con amonestaciones clave para Josip Stanisic y Adam Hlozek en los tramos finales del compromiso.