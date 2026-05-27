Cruzeiro - Barcelona de Guayaquil: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Mineirão, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cruzeiro viene de empatar ante Boca Juniors por 1-1 mientras que Barcelona de Guayaquil llega de perder ante Universidad Católica por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil

Hora: 21.30h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Universidad Católica, Cruzeiro, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil.