Cruzeiro - Barcelona de Guayaquil: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Mineirão, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Cruzeiro viene de empatar ante Boca Juniors por 1-1 mientras que Barcelona de Guayaquil llega de perder ante Universidad Católica por 2-0.
Todo lo que hay que saber
- Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil
- Hora: 21.30h
- Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil en la tabla de posiciones
El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Universidad Católica, Cruzeiro, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil.
Ir a Canchallena
Otras noticias de Copa Libertadores
TV y streaming del miércoles. River busca la clasificación en la Copa Sudamericana, más Copa Libertadores y Roland Garros
Copa Libertadores. Qué necesita Boca, cómo están los otros argentinos y los clasificados a octavos de final
Un cabezazo de... VAR. Estudiantes lustró la mística en otra página memorable: el gol lo hizo un pibe hecho en casa
Más leídas de Deportes
- 1
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026
- 2
Historia de la caída a los infiernos de Zaragoza, el club donde brillaron varias figuras argentinas
- 3
Naomi Osaka ganó en Roland Garros y deslumbró con un diseño de alta costura que cautivó a París
- 4
Cuándo juega Boca por la Copa Libertadores 2026